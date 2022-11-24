İstanbul'un bina yaşı haritası: Depremde hangi semtler daha riskli?

Kentsel Risk Yönetimi Uzmanı Mimar Şevki Çatladı, İstanbul'un bina yaşı haritasını ve olası depremde hangi semtlerin risk altında olduğunu NTV'ye değerlendirdi. Çatladı, haritada koyu olan yerlerin en yaşlı binaların bulunduğu yerler olduğunu belirterek, en yaşlı binaların Fatih, Adalar, Beyoğlu, Şişli ve sahil şeridindeki nüfusun en yoğun olduğu bölgeler olduğunu söyledi.

Çatladı, bu bölgelerin bina yaşlarının ve nüfus yoğunluğunun da en yüksek olduğu ilçeler olduğunu kaydederek, "Metrekare başına en fazla nüfusun düştüğü bölgeler Bahçelievler, Ggüngören ve Bayrampaşa" dedi.

Çatladı, bu alanların aynı zamanda zemininin kötü olduğu ve konut satış adetlerinin de yüksek bölgeler olduğunu belirterek, öncelikli müdahale edilmesi gereken yerlerin bu ilçeler olduğunu söyledi.