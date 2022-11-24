İstanbul'un bina yaşı haritası: Depremde hangi semtler daha riskli?

Düzce, 23 yıl sonra yeniden büyük bir depremle sarsıldı. Ancak bu kez korkulan olmadı. 1999 yılındaki deprem sonrasında alınan önlemler ve yapı stokunun yenilenmesi can kayıplarının önüne geçti.
Son sarsıntı büyük Marmara depremine karşı da tedbirlerin hızlandırılması gerektiğini hatırlattı. Uzmanlar 7 ve üzerinde bir deprem ile ilgili bir tarih veremiyor, ancak yüksek olasılıkla büyük Marmara depremi yakın bir gelecekte bölgeyi etkileyecek. Dolayısıyla kentsel dönüşümün hızlandırılması gerekiyor. Bu çalışma kentin tarihi bölgeleri ve eski semtlerinde daha zor. Çünkü yapılar iç içe, binalar daha eski.
Yapılan bir araştırmaya göre Sultanbeyli'de sıfır binaların oranı yüzde 45.
30 yaş üzeri binaların oranı ise yüzde 1'i bile bulmuyor.
Arnavutköy'deki yerleşimin de yarıya yakınını yeni yapılar oluşturuyor. Arnavutköy'de sıfır bina oranı yüzde 43.
30 yaş üstü bina oranı ise yüzde 0,1.
Beylikdüzü ve Çekmeköy'de de benzer rakamlar dikkat çekiyor.
Beylikdüzü: Sıfır Bina Oranı: Yüzde 35 / 30 Yaş Üstü Bina Oranı: Yüzde 0,1
Çekmeköy: Sıfır Bina Oranı: Yüzde 32 / 30 Yaş Üstü Bina Oranı: Yüzde 0,1
Öte yandan İstanbul'un tarihi ilçelerinden Fatih'te binaların sadece yüzde 3'ü yeni inşa edilmiş durumda. 30 yaş üzeri apartmanların oranı ise yüzde 61.
Beşiktaş, Beyoğlu ve Şişli gibi ilçelerde de yeni binaların oranı yüzde 10'u geçmiyor. 30 yaş üzeri binaların oranı yüzde 26 ile 39 aralığında.
Fatih: Sıfır Bina Oranı: Yüzde 3 / 30 Yaş Üstü Bina Oranı: Yüzde 61
Şişli: Sıfır Bina Oranı: Yüzde 5 / 30 Yaş Üstü Bina Oranı: 26
Beşiktaş: Sıfır Bina Oranı: Yüzde 7 / 30 Yaş Sütü Bina Oranı: 37
Beyoğlu: Sıfır Bina Oranı: Yüzde 10 / 30 Yaş Üstü Bina Oranı: 39
Kentsel Risk Yönetimi Uzmanı Mimar Şevki Çatladı, İstanbul'un bina yaşı haritasını ve olası depremde hangi semtlerin risk altında olduğunu NTV'ye değerlendirdi. Çatladı, haritada koyu olan yerlerin en yaşlı binaların bulunduğu yerler olduğunu belirterek, en yaşlı binaların Fatih, Adalar, Beyoğlu, Şişli ve sahil şeridindeki nüfusun en yoğun olduğu bölgeler olduğunu söyledi.
Çatladı, bu bölgelerin bina yaşlarının ve nüfus yoğunluğunun da en yüksek olduğu ilçeler olduğunu kaydederek, "Metrekare başına en fazla nüfusun düştüğü bölgeler Bahçelievler, Ggüngören ve Bayrampaşa" dedi.
Çatladı, bu alanların aynı zamanda zemininin kötü olduğu ve konut satış adetlerinin de yüksek bölgeler olduğunu belirterek, öncelikli müdahale edilmesi gereken yerlerin bu ilçeler olduğunu söyledi.
Kentsel dönüşüm kapsamında yeni yerleşim planlarının oluşturulmasını öneren Çatladı, "Rezerv alanlar ilan edilerek, hatta bu rezerv alanlardaki yapılaşmayı hızlandırarak mevcut şehir merkezi içindeki kişileri rezerv alanlara taşıyarak ve onların elindeki mevcut gayrimenkullerinin dönüşmesi tarafında da finansal anlamda teşvikler, destekler hatta buradaki gayrimenkulleri bir fon altında toplayarak kentsel dönüşüm fonu oluşturarak TOKİ'nin rezerv alanlarda konut yaparken
şehir içindeki gayrimenkullerin takasını mümkün kılabileceği bu fon sayesinde pek çok model oluşturabiliriz" önerilerinde bulundu.
Düzce'de 1999'da meydana gelen 7,2 büyüklüğündeki depremde 845 kişi hayatını kaybetmiş, 5 bin kişi de yaralanmıştı.
Yıkılan ya da ağır hasar alan ev sayısı ise 13 bin olarak kayda geçti.
Depremin ardından ilgili kurumlar harekete geçti. Kentteki konutların büyük bölümü, deprem yönetmeliğine göre yeniden inşa edildi.
O yıldan bu yana kentin yapı stokunun yüzde 75'i yenilendi. Uzmanlar bu sayede dün meydana gelen depremde büyük bir yıkım yaşanmadığını belirtiyor.