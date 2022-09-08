İstanbul'un birçok ilçesinde 8 ve 9 Eylül'de elektrik kesintisi (Elektrik kesintileri nerede olacak? Ne kadar sürecek?)
İstanbul'da 8 Eylül Perşembe ve 9 Eylül Cuma günü 24 ilçede farklı saatlerde elektrik kesintileri uygulanacak. Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş, yaptığı duyuruyla kesintilerin hangi ilçelerde ve hangi saatlerde olacağını ayrıntılarıyla duyurdu. İşte elektrik kesintisi yapılacak ilçeler...
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