İstanbul'un birçok ilçesinde 8 ve 9 Eylül'de elektrik kesintisi (Elektrik kesintileri nerede olacak? Ne kadar sürecek?)

İstanbul'da 8 Eylül Perşembe ve 9 Eylül Cuma günü 24 ilçede farklı saatlerde elektrik kesintileri uygulanacak. Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş, yaptığı duyuruyla kesintilerin hangi ilçelerde ve hangi saatlerde olacağını ayrıntılarıyla duyurdu. İşte elektrik kesintisi yapılacak ilçeler...

Haberler - ntv.com.tr 08.09.2022 - 07:35 | Son Güncelleme : 08.09.2022 - 07:48

İstanbul'un birçok ilçesinde 8 ve 9 Eylül'de elektrik kesintisi (Elektrik kesintileri nerede olacak? Ne kadar sürecek?) - 1
İstanbul'un birçok ilçesinde 8 ve 9 Eylül'de elektrik kesintisi (Elektrik kesintileri nerede olacak? Ne kadar sürecek?) - 2
İstanbul'un birçok ilçesinde 8 ve 9 Eylül'de elektrik kesintisi (Elektrik kesintileri nerede olacak? Ne kadar sürecek?) - 3
İstanbul'un birçok ilçesinde 8 ve 9 Eylül'de elektrik kesintisi (Elektrik kesintileri nerede olacak? Ne kadar sürecek?) - 4
İstanbul'un birçok ilçesinde 8 ve 9 Eylül'de elektrik kesintisi (Elektrik kesintileri nerede olacak? Ne kadar sürecek?) - 5
İstanbul'un birçok ilçesinde 8 ve 9 Eylül'de elektrik kesintisi (Elektrik kesintileri nerede olacak? Ne kadar sürecek?) - 6
İstanbul'un birçok ilçesinde 8 ve 9 Eylül'de elektrik kesintisi (Elektrik kesintileri nerede olacak? Ne kadar sürecek?) - 7
İstanbul'un birçok ilçesinde 8 ve 9 Eylül'de elektrik kesintisi (Elektrik kesintileri nerede olacak? Ne kadar sürecek?) - 8
İstanbul'un birçok ilçesinde 8 ve 9 Eylül'de elektrik kesintisi (Elektrik kesintileri nerede olacak? Ne kadar sürecek?) - 9
İstanbul'un birçok ilçesinde 8 ve 9 Eylül'de elektrik kesintisi (Elektrik kesintileri nerede olacak? Ne kadar sürecek?) - 10
İstanbul'un birçok ilçesinde 8 ve 9 Eylül'de elektrik kesintisi (Elektrik kesintileri nerede olacak? Ne kadar sürecek?) - 11
İstanbul'un birçok ilçesinde 8 ve 9 Eylül'de elektrik kesintisi (Elektrik kesintileri nerede olacak? Ne kadar sürecek?) - 12
İstanbul'un birçok ilçesinde 8 ve 9 Eylül'de elektrik kesintisi (Elektrik kesintileri nerede olacak? Ne kadar sürecek?) - 13
İstanbul'un birçok ilçesinde 8 ve 9 Eylül'de elektrik kesintisi (Elektrik kesintileri nerede olacak? Ne kadar sürecek?) - 14
İstanbul'un birçok ilçesinde 8 ve 9 Eylül'de elektrik kesintisi (Elektrik kesintileri nerede olacak? Ne kadar sürecek?) - 15
İstanbul'un birçok ilçesinde 8 ve 9 Eylül'de elektrik kesintisi (Elektrik kesintileri nerede olacak? Ne kadar sürecek?) - 16
İstanbul'un birçok ilçesinde 8 ve 9 Eylül'de elektrik kesintisi (Elektrik kesintileri nerede olacak? Ne kadar sürecek?) - 17
İstanbul'un birçok ilçesinde 8 ve 9 Eylül'de elektrik kesintisi (Elektrik kesintileri nerede olacak? Ne kadar sürecek?) - 18
İstanbul'un birçok ilçesinde 8 ve 9 Eylül'de elektrik kesintisi (Elektrik kesintileri nerede olacak? Ne kadar sürecek?) - 19
İstanbul'un birçok ilçesinde 8 ve 9 Eylül'de elektrik kesintisi (Elektrik kesintileri nerede olacak? Ne kadar sürecek?) - 20
İstanbul'un birçok ilçesinde 8 ve 9 Eylül'de elektrik kesintisi (Elektrik kesintileri nerede olacak? Ne kadar sürecek?) - 21
İstanbul'un birçok ilçesinde 8 ve 9 Eylül'de elektrik kesintisi (Elektrik kesintileri nerede olacak? Ne kadar sürecek?) - 22
İstanbul'un birçok ilçesinde 8 ve 9 Eylül'de elektrik kesintisi (Elektrik kesintileri nerede olacak? Ne kadar sürecek?) - 23
İstanbul'un birçok ilçesinde 8 ve 9 Eylül'de elektrik kesintisi (Elektrik kesintileri nerede olacak? Ne kadar sürecek?) - 24
İstanbul'un birçok ilçesinde 8 ve 9 Eylül'de elektrik kesintisi (Elektrik kesintileri nerede olacak? Ne kadar sürecek?) - 25
İstanbul'un birçok ilçesinde 8 ve 9 Eylül'de elektrik kesintisi (Elektrik kesintileri nerede olacak? Ne kadar sürecek?) - 26
İstanbul'un birçok ilçesinde 8 ve 9 Eylül'de elektrik kesintisi (Elektrik kesintileri nerede olacak? Ne kadar sürecek?) - 27
İstanbul'un birçok ilçesinde 8 ve 9 Eylül'de elektrik kesintisi (Elektrik kesintileri nerede olacak? Ne kadar sürecek?) - 28
İstanbul'un birçok ilçesinde 8 ve 9 Eylül'de elektrik kesintisi (Elektrik kesintileri nerede olacak? Ne kadar sürecek?) - 29
İstanbul'un birçok ilçesinde 8 ve 9 Eylül'de elektrik kesintisi (Elektrik kesintileri nerede olacak? Ne kadar sürecek?) - 30
İstanbul'un birçok ilçesinde 8 ve 9 Eylül'de elektrik kesintisi (Elektrik kesintileri nerede olacak? Ne kadar sürecek?) - 31
İstanbul'un birçok ilçesinde 8 ve 9 Eylül'de elektrik kesintisi (Elektrik kesintileri nerede olacak? Ne kadar sürecek?) - 32
İstanbul'un birçok ilçesinde 8 ve 9 Eylül'de elektrik kesintisi (Elektrik kesintileri nerede olacak? Ne kadar sürecek?) - 33
İstanbul'un birçok ilçesinde 8 ve 9 Eylül'de elektrik kesintisi (Elektrik kesintileri nerede olacak? Ne kadar sürecek?) - 34
İstanbul'un birçok ilçesinde 8 ve 9 Eylül'de elektrik kesintisi (Elektrik kesintileri nerede olacak? Ne kadar sürecek?) - 35
İstanbul'un birçok ilçesinde 8 ve 9 Eylül'de elektrik kesintisi (Elektrik kesintileri nerede olacak? Ne kadar sürecek?) - 36
İstanbul'un birçok ilçesinde 8 ve 9 Eylül'de elektrik kesintisi (Elektrik kesintileri nerede olacak? Ne kadar sürecek?) - 37
İstanbul'un birçok ilçesinde 8 ve 9 Eylül'de elektrik kesintisi (Elektrik kesintileri nerede olacak? Ne kadar sürecek?) - 38
İstanbul'un birçok ilçesinde 8 ve 9 Eylül'de elektrik kesintisi (Elektrik kesintileri nerede olacak? Ne kadar sürecek?) - 39
İstanbul'un birçok ilçesinde 8 ve 9 Eylül'de elektrik kesintisi (Elektrik kesintileri nerede olacak? Ne kadar sürecek?) - 40
İstanbul'un birçok ilçesinde 8 ve 9 Eylül'de elektrik kesintisi (Elektrik kesintileri nerede olacak? Ne kadar sürecek?) - 41
İstanbul'un birçok ilçesinde 8 ve 9 Eylül'de elektrik kesintisi (Elektrik kesintileri nerede olacak? Ne kadar sürecek?) - 42
İstanbul'un birçok ilçesinde 8 ve 9 Eylül'de elektrik kesintisi (Elektrik kesintileri nerede olacak? Ne kadar sürecek?) - 43
İstanbul'un birçok ilçesinde 8 ve 9 Eylül'de elektrik kesintisi (Elektrik kesintileri nerede olacak? Ne kadar sürecek?) - 44
İstanbul'un birçok ilçesinde 8 ve 9 Eylül'de elektrik kesintisi (Elektrik kesintileri nerede olacak? Ne kadar sürecek?) - 45
İstanbul'un birçok ilçesinde 8 ve 9 Eylül'de elektrik kesintisi (Elektrik kesintileri nerede olacak? Ne kadar sürecek?) - 46
İstanbul'un birçok ilçesinde 8 ve 9 Eylül'de elektrik kesintisi (Elektrik kesintileri nerede olacak? Ne kadar sürecek?) - 47
İstanbul'un birçok ilçesinde 8 ve 9 Eylül'de elektrik kesintisi (Elektrik kesintileri nerede olacak? Ne kadar sürecek?) - 48
İstanbul'un birçok ilçesinde 8 ve 9 Eylül'de elektrik kesintisi (Elektrik kesintileri nerede olacak? Ne kadar sürecek?) - 49
İstanbul'un birçok ilçesinde 8 ve 9 Eylül'de elektrik kesintisi (Elektrik kesintileri nerede olacak? Ne kadar sürecek?) - 50
İstanbul'un birçok ilçesinde 8 ve 9 Eylül'de elektrik kesintisi (Elektrik kesintileri nerede olacak? Ne kadar sürecek?) - 51
İstanbul'un birçok ilçesinde 8 ve 9 Eylül'de elektrik kesintisi (Elektrik kesintileri nerede olacak? Ne kadar sürecek?) - 52
İstanbul'un birçok ilçesinde 8 ve 9 Eylül'de elektrik kesintisi (Elektrik kesintileri nerede olacak? Ne kadar sürecek?) - 53
İstanbul'un birçok ilçesinde 8 ve 9 Eylül'de elektrik kesintisi (Elektrik kesintileri nerede olacak? Ne kadar sürecek?) - 54
İstanbul'un birçok ilçesinde 8 ve 9 Eylül'de elektrik kesintisi (Elektrik kesintileri nerede olacak? Ne kadar sürecek?) - 55
İstanbul'un birçok ilçesinde 8 ve 9 Eylül'de elektrik kesintisi (Elektrik kesintileri nerede olacak? Ne kadar sürecek?) - 56
İstanbul'un birçok ilçesinde 8 ve 9 Eylül'de elektrik kesintisi (Elektrik kesintileri nerede olacak? Ne kadar sürecek?) - 57
İstanbul'un birçok ilçesinde 8 ve 9 Eylül'de elektrik kesintisi (Elektrik kesintileri nerede olacak? Ne kadar sürecek?) - 58
İstanbul'un birçok ilçesinde 8 ve 9 Eylül'de elektrik kesintisi (Elektrik kesintileri nerede olacak? Ne kadar sürecek?) - 59
İstanbul'un birçok ilçesinde 8 ve 9 Eylül'de elektrik kesintisi (Elektrik kesintileri nerede olacak? Ne kadar sürecek?) - 60
İstanbul'un birçok ilçesinde 8 ve 9 Eylül'de elektrik kesintisi (Elektrik kesintileri nerede olacak? Ne kadar sürecek?) - 61
İstanbul'un birçok ilçesinde 8 ve 9 Eylül'de elektrik kesintisi (Elektrik kesintileri nerede olacak? Ne kadar sürecek?) - 62
İstanbul'un birçok ilçesinde 8 ve 9 Eylül'de elektrik kesintisi (Elektrik kesintileri nerede olacak? Ne kadar sürecek?) - 63
İstanbul'un birçok ilçesinde 8 ve 9 Eylül'de elektrik kesintisi (Elektrik kesintileri nerede olacak? Ne kadar sürecek?) - 64
İstanbul'un birçok ilçesinde 8 ve 9 Eylül'de elektrik kesintisi (Elektrik kesintileri nerede olacak? Ne kadar sürecek?) - 65
İstanbul'un birçok ilçesinde 8 ve 9 Eylül'de elektrik kesintisi (Elektrik kesintileri nerede olacak? Ne kadar sürecek?) - 66
İstanbul'un birçok ilçesinde 8 ve 9 Eylül'de elektrik kesintisi (Elektrik kesintileri nerede olacak? Ne kadar sürecek?) - 67
İstanbul'un birçok ilçesinde 8 ve 9 Eylül'de elektrik kesintisi (Elektrik kesintileri nerede olacak? Ne kadar sürecek?) - 68
İstanbul'un birçok ilçesinde 8 ve 9 Eylül'de elektrik kesintisi (Elektrik kesintileri nerede olacak? Ne kadar sürecek?) - 69
İstanbul'un birçok ilçesinde 8 ve 9 Eylül'de elektrik kesintisi (Elektrik kesintileri nerede olacak? Ne kadar sürecek?) - 70
İstanbul'un birçok ilçesinde 8 ve 9 Eylül'de elektrik kesintisi (Elektrik kesintileri nerede olacak? Ne kadar sürecek?) - 71
İstanbul'un birçok ilçesinde 8 ve 9 Eylül'de elektrik kesintisi (Elektrik kesintileri nerede olacak? Ne kadar sürecek?) - 72
İstanbul'un birçok ilçesinde 8 ve 9 Eylül'de elektrik kesintisi (Elektrik kesintileri nerede olacak? Ne kadar sürecek?) - 73
İstanbul'un birçok ilçesinde 8 ve 9 Eylül'de elektrik kesintisi (Elektrik kesintileri nerede olacak? Ne kadar sürecek?) - 74
İstanbul'un birçok ilçesinde 8 ve 9 Eylül'de elektrik kesintisi (Elektrik kesintileri nerede olacak? Ne kadar sürecek?) - 75
İstanbul'un birçok ilçesinde 8 ve 9 Eylül'de elektrik kesintisi (Elektrik kesintileri nerede olacak? Ne kadar sürecek?) - 76
İstanbul'un birçok ilçesinde 8 ve 9 Eylül'de elektrik kesintisi (Elektrik kesintileri nerede olacak? Ne kadar sürecek?) - 77
İstanbul'un birçok ilçesinde 8 ve 9 Eylül'de elektrik kesintisi (Elektrik kesintileri nerede olacak? Ne kadar sürecek?) - 78
İstanbul'un birçok ilçesinde 8 ve 9 Eylül'de elektrik kesintisi (Elektrik kesintileri nerede olacak? Ne kadar sürecek?) - 79
İstanbul'un birçok ilçesinde 8 ve 9 Eylül'de elektrik kesintisi (Elektrik kesintileri nerede olacak? Ne kadar sürecek?) - 80
İstanbul'un birçok ilçesinde 8 ve 9 Eylül'de elektrik kesintisi (Elektrik kesintileri nerede olacak? Ne kadar sürecek?) - 81
İstanbul'un birçok ilçesinde 8 ve 9 Eylül'de elektrik kesintisi (Elektrik kesintileri nerede olacak? Ne kadar sürecek?) - 82
İstanbul'un birçok ilçesinde 8 ve 9 Eylül'de elektrik kesintisi (Elektrik kesintileri nerede olacak? Ne kadar sürecek?) - 83
İstanbul'un birçok ilçesinde 8 ve 9 Eylül'de elektrik kesintisi (Elektrik kesintileri nerede olacak? Ne kadar sürecek?) - 84
İstanbul'un birçok ilçesinde 8 ve 9 Eylül'de elektrik kesintisi (Elektrik kesintileri nerede olacak? Ne kadar sürecek?) - 85
İstanbul'un birçok ilçesinde 8 ve 9 Eylül'de elektrik kesintisi (Elektrik kesintileri nerede olacak? Ne kadar sürecek?) - 86

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