İstanbul'un birçok ilçesinde elektrik kesintisi: Avcılar'da elektrikler ne zaman gelecek? BEDAŞ kesinti programı

İstanbul'un 19 ilçesinde su kesintisi yaşanıyor. BEDAŞ yayımladığı planlı kesinti programına göre, AAvcılar, Bağcılar, Bahçelievler, Bakırköy, Beşiktaş, Beylikdüzü, Beyoğluve daha birçok ilçede bugün elektrik kesintisi yaşanacak. Özellikle Avcılar'da ikamet eden vatandaşlar kesinti programının ayrıntılarını inceliyor. Peki, Avcılar'da elektrikler ne zaman gelecek? İşte BEDAŞ kesinti programının ayrıntıları...

İstanbul'un birçok ilçesinde elektrik kesintisi: Avcılar'da elektrikler ne zaman gelecek? BEDAŞ kesinti programı - 1

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İstanbul'un birçok ilçesinde elektrik kesintisi: Avcılar'da elektrikler ne zaman gelecek? BEDAŞ kesinti programı - 2
İstanbul'un birçok ilçesinde elektrik kesintisi: Avcılar'da elektrikler ne zaman gelecek? BEDAŞ kesinti programı - 3
İstanbul'un birçok ilçesinde elektrik kesintisi: Avcılar'da elektrikler ne zaman gelecek? BEDAŞ kesinti programı - 4
İstanbul'un birçok ilçesinde elektrik kesintisi: Avcılar'da elektrikler ne zaman gelecek? BEDAŞ kesinti programı - 5
İstanbul'un birçok ilçesinde elektrik kesintisi: Avcılar'da elektrikler ne zaman gelecek? BEDAŞ kesinti programı - 6
İstanbul'un birçok ilçesinde elektrik kesintisi: Avcılar'da elektrikler ne zaman gelecek? BEDAŞ kesinti programı - 7
İstanbul'un birçok ilçesinde elektrik kesintisi: Avcılar'da elektrikler ne zaman gelecek? BEDAŞ kesinti programı - 8
İstanbul'un birçok ilçesinde elektrik kesintisi: Avcılar'da elektrikler ne zaman gelecek? BEDAŞ kesinti programı - 9
İstanbul'un birçok ilçesinde elektrik kesintisi: Avcılar'da elektrikler ne zaman gelecek? BEDAŞ kesinti programı - 10
İstanbul'un birçok ilçesinde elektrik kesintisi: Avcılar'da elektrikler ne zaman gelecek? BEDAŞ kesinti programı - 11
İstanbul'un birçok ilçesinde elektrik kesintisi: Avcılar'da elektrikler ne zaman gelecek? BEDAŞ kesinti programı - 12
İstanbul'un birçok ilçesinde elektrik kesintisi: Avcılar'da elektrikler ne zaman gelecek? BEDAŞ kesinti programı - 13
İstanbul'un birçok ilçesinde elektrik kesintisi: Avcılar'da elektrikler ne zaman gelecek? BEDAŞ kesinti programı - 14

BEDAŞ, 27 Ocak elektrik kesintisi programını paylaştı. Planlı yatırım ve bakım çalışmaları kapsamında İstanbul'un 19 ilçesinde elektirik kesintisi yaşanacak. Avcılar, Bağcılar, Bahçelievler, Bakırköy, Beşiktaş, Beylikdüzü, Beyoğlu, Büyükçekmece, Esenler, Esenyurt, Eyüpsultan, Fatih, Gaziosmanpaşa, Küçükçekmece, Sarıyer, Silivri, Sultangazi, Şişli, Zeytinburnu'nun bazı mahallelerine elektrik verilemeyecek. Kesintilerden etkilenen vatandaşlar, BEDAŞ programının ayrıntılarını inceliyor.

BEDAŞ elektrik kesintisi programının ayrıntıları;

İstanbul'un birçok ilçesinde elektrik kesintisi: Avcılar'da elektrikler ne zaman gelecek? BEDAŞ kesinti programı - 15
İstanbul'un birçok ilçesinde elektrik kesintisi: Avcılar'da elektrikler ne zaman gelecek? BEDAŞ kesinti programı - 16
İstanbul'un birçok ilçesinde elektrik kesintisi: Avcılar'da elektrikler ne zaman gelecek? BEDAŞ kesinti programı - 17
İstanbul'un birçok ilçesinde elektrik kesintisi: Avcılar'da elektrikler ne zaman gelecek? BEDAŞ kesinti programı - 18
İstanbul'un birçok ilçesinde elektrik kesintisi: Avcılar'da elektrikler ne zaman gelecek? BEDAŞ kesinti programı - 19
İstanbul'un birçok ilçesinde elektrik kesintisi: Avcılar'da elektrikler ne zaman gelecek? BEDAŞ kesinti programı - 20
İstanbul'un birçok ilçesinde elektrik kesintisi: Avcılar'da elektrikler ne zaman gelecek? BEDAŞ kesinti programı - 21
İstanbul'un birçok ilçesinde elektrik kesintisi: Avcılar'da elektrikler ne zaman gelecek? BEDAŞ kesinti programı - 22
İstanbul'un birçok ilçesinde elektrik kesintisi: Avcılar'da elektrikler ne zaman gelecek? BEDAŞ kesinti programı - 23
İstanbul'un birçok ilçesinde elektrik kesintisi: Avcılar'da elektrikler ne zaman gelecek? BEDAŞ kesinti programı - 24
İstanbul'un birçok ilçesinde elektrik kesintisi: Avcılar'da elektrikler ne zaman gelecek? BEDAŞ kesinti programı - 25
İstanbul'un birçok ilçesinde elektrik kesintisi: Avcılar'da elektrikler ne zaman gelecek? BEDAŞ kesinti programı - 26
İstanbul'un birçok ilçesinde elektrik kesintisi: Avcılar'da elektrikler ne zaman gelecek? BEDAŞ kesinti programı - 27
İstanbul'un birçok ilçesinde elektrik kesintisi: Avcılar'da elektrikler ne zaman gelecek? BEDAŞ kesinti programı - 28
İstanbul'un birçok ilçesinde elektrik kesintisi: Avcılar'da elektrikler ne zaman gelecek? BEDAŞ kesinti programı - 29
İstanbul'un birçok ilçesinde elektrik kesintisi: Avcılar'da elektrikler ne zaman gelecek? BEDAŞ kesinti programı - 30
İstanbul'un birçok ilçesinde elektrik kesintisi: Avcılar'da elektrikler ne zaman gelecek? BEDAŞ kesinti programı - 31
İstanbul'un birçok ilçesinde elektrik kesintisi: Avcılar'da elektrikler ne zaman gelecek? BEDAŞ kesinti programı - 32
İstanbul'un birçok ilçesinde elektrik kesintisi: Avcılar'da elektrikler ne zaman gelecek? BEDAŞ kesinti programı - 33
İstanbul'un birçok ilçesinde elektrik kesintisi: Avcılar'da elektrikler ne zaman gelecek? BEDAŞ kesinti programı - 34
İstanbul'un birçok ilçesinde elektrik kesintisi: Avcılar'da elektrikler ne zaman gelecek? BEDAŞ kesinti programı - 35
İstanbul'un birçok ilçesinde elektrik kesintisi: Avcılar'da elektrikler ne zaman gelecek? BEDAŞ kesinti programı - 36
İstanbul'un birçok ilçesinde elektrik kesintisi: Avcılar'da elektrikler ne zaman gelecek? BEDAŞ kesinti programı - 37
İstanbul'un birçok ilçesinde elektrik kesintisi: Avcılar'da elektrikler ne zaman gelecek? BEDAŞ kesinti programı - 38
İstanbul'un birçok ilçesinde elektrik kesintisi: Avcılar'da elektrikler ne zaman gelecek? BEDAŞ kesinti programı - 39
İstanbul'un birçok ilçesinde elektrik kesintisi: Avcılar'da elektrikler ne zaman gelecek? BEDAŞ kesinti programı - 40
İstanbul'un birçok ilçesinde elektrik kesintisi: Avcılar'da elektrikler ne zaman gelecek? BEDAŞ kesinti programı - 41
İstanbul'un birçok ilçesinde elektrik kesintisi: Avcılar'da elektrikler ne zaman gelecek? BEDAŞ kesinti programı - 42
İstanbul'un birçok ilçesinde elektrik kesintisi: Avcılar'da elektrikler ne zaman gelecek? BEDAŞ kesinti programı - 43
İstanbul'un birçok ilçesinde elektrik kesintisi: Avcılar'da elektrikler ne zaman gelecek? BEDAŞ kesinti programı - 44
İstanbul'un birçok ilçesinde elektrik kesintisi: Avcılar'da elektrikler ne zaman gelecek? BEDAŞ kesinti programı - 45
İstanbul'un birçok ilçesinde elektrik kesintisi: Avcılar'da elektrikler ne zaman gelecek? BEDAŞ kesinti programı - 46
İstanbul'un birçok ilçesinde elektrik kesintisi: Avcılar'da elektrikler ne zaman gelecek? BEDAŞ kesinti programı - 47
İstanbul'un birçok ilçesinde elektrik kesintisi: Avcılar'da elektrikler ne zaman gelecek? BEDAŞ kesinti programı - 48
İstanbul'un birçok ilçesinde elektrik kesintisi: Avcılar'da elektrikler ne zaman gelecek? BEDAŞ kesinti programı - 49
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