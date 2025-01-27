İstanbul'un birçok ilçesinde elektrik kesintisi: Avcılar'da elektrikler ne zaman gelecek? BEDAŞ kesinti programı

BEDAŞ, 27 Ocak elektrik kesintisi programını paylaştı. Planlı yatırım ve bakım çalışmaları kapsamında İstanbul'un 19 ilçesinde elektirik kesintisi yaşanacak. Avcılar, Bağcılar, Bahçelievler, Bakırköy, Beşiktaş, Beylikdüzü, Beyoğlu, Büyükçekmece, Esenler, Esenyurt, Eyüpsultan, Fatih, Gaziosmanpaşa, Küçükçekmece, Sarıyer, Silivri, Sultangazi, Şişli, Zeytinburnu'nun bazı mahallelerine elektrik verilemeyecek. Kesintilerden etkilenen vatandaşlar, BEDAŞ programının ayrıntılarını inceliyor.
BEDAŞ elektrik kesintisi programının ayrıntıları;