İstanbul'un birçok ilçesinde elektrik kesintisi: BEDAŞ kesinti programını paylaştı

İstanbul'un birçok ilçesinde elektrik kesintisi yaşanıyor. BEDAŞ'ın 10 Haziran tarihli elektrik kesintisi programına göre, Arnavutköy, Avcılar, Beşiktaş, Beylikdüzü, Beyoğlu, Büyükçekmece, Çatalca, Esenyurt, Eyüpsultan, Fatih, Gaziosmanpaşa, Kağıthane, Sarıyer, Silivri, Sultangazi, Şişli ilçelerine elektrik verilemeyecek. Peki, elektrikler ne zaman gelecek?

İstanbul'un birçok ilçesinde elektrik kesintisi: BEDAŞ kesinti programını paylaştı - 1

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. gün içerisinde meydana gelecek elektrik kesintilerinin ayrıntılarını paylaştı. Planlı kesinti programına göre, Avrupa ve Anadolu Yakası'ndaki birçok ilçeye elektrik verilemeyecek.

TÜRKİYE HABERLERİ

İstanbul'un birçok ilçesinde elektrik kesintisi: BEDAŞ kesinti programını paylaştı - 2
İstanbul'un birçok ilçesinde elektrik kesintisi: BEDAŞ kesinti programını paylaştı - 3
İstanbul'un birçok ilçesinde elektrik kesintisi: BEDAŞ kesinti programını paylaştı - 4
İstanbul'un birçok ilçesinde elektrik kesintisi: BEDAŞ kesinti programını paylaştı - 5
İstanbul'un birçok ilçesinde elektrik kesintisi: BEDAŞ kesinti programını paylaştı - 6
İstanbul'un birçok ilçesinde elektrik kesintisi: BEDAŞ kesinti programını paylaştı - 7
İstanbul'un birçok ilçesinde elektrik kesintisi: BEDAŞ kesinti programını paylaştı - 8
İstanbul'un birçok ilçesinde elektrik kesintisi: BEDAŞ kesinti programını paylaştı - 9
İstanbul'un birçok ilçesinde elektrik kesintisi: BEDAŞ kesinti programını paylaştı - 10
İstanbul'un birçok ilçesinde elektrik kesintisi: BEDAŞ kesinti programını paylaştı - 11
İstanbul'un birçok ilçesinde elektrik kesintisi: BEDAŞ kesinti programını paylaştı - 12
İstanbul'un birçok ilçesinde elektrik kesintisi: BEDAŞ kesinti programını paylaştı - 13
İstanbul'un birçok ilçesinde elektrik kesintisi: BEDAŞ kesinti programını paylaştı - 14
İstanbul'un birçok ilçesinde elektrik kesintisi: BEDAŞ kesinti programını paylaştı - 15
İstanbul'un birçok ilçesinde elektrik kesintisi: BEDAŞ kesinti programını paylaştı - 16
İstanbul'un birçok ilçesinde elektrik kesintisi: BEDAŞ kesinti programını paylaştı - 17
İstanbul'un birçok ilçesinde elektrik kesintisi: BEDAŞ kesinti programını paylaştı - 18
İstanbul'un birçok ilçesinde elektrik kesintisi: BEDAŞ kesinti programını paylaştı - 19
İstanbul'un birçok ilçesinde elektrik kesintisi: BEDAŞ kesinti programını paylaştı - 20
İstanbul'un birçok ilçesinde elektrik kesintisi: BEDAŞ kesinti programını paylaştı - 21
İstanbul'un birçok ilçesinde elektrik kesintisi: BEDAŞ kesinti programını paylaştı - 22
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