İstanbul'un birçok ilçesinde elektrik kesintisi: BEDAŞ kesinti programını paylaştı
İstanbul'un birçok ilçesinde elektrik kesintisi yaşanıyor. BEDAŞ'ın 10 Haziran tarihli elektrik kesintisi programına göre, Arnavutköy, Avcılar, Beşiktaş, Beylikdüzü, Beyoğlu, Büyükçekmece, Çatalca, Esenyurt, Eyüpsultan, Fatih, Gaziosmanpaşa, Kağıthane, Sarıyer, Silivri, Sultangazi, Şişli ilçelerine elektrik verilemeyecek. Peki, elektrikler ne zaman gelecek?
Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. gün içerisinde meydana gelecek elektrik kesintilerinin ayrıntılarını paylaştı. Planlı kesinti programına göre, Avrupa ve Anadolu Yakası'ndaki birçok ilçeye elektrik verilemeyecek.