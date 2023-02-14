İstanbul'un birçok ilçesinde elektrik kesintisi (Esenyurt, Avcılar, Fatih, Sarıyer... ) Elektrikler ne zaman gelecek?

Arıza-bakım çalışmaları nedeniyle Avrupa Yakası'ndaki bazı ilçelerde ve mahallelerde elektrik kesintisi yaşanıyor. BEDAŞ kesinti yaşanacak illeri, ilçeleri ve çalışmaların saat aralığını resmi internet adresi üzerinden paylaştı.
14 Şubat tarihli kesinti programına göre, Esenyurt, Avcılar, Fatih, Sarıyer, Bahçelievler, Beşiktaş, Beylikdüzü ve Eyüpsultan'ın da içerisinde yer aldığı birçok ilde elektrik kesintisi yaşanacak.
AVCILAR
İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-DENİZKÖŞKLER mah AHMET KAYA, AKGEYİK, AKKOYUN, AKKUZU, EĞİK, KOPAN, ORHAN VELİ, PANTER, SARI LALE, SEHER ÇIKMAZI sk bölgelerinde 14/02/2023 09:00:00 - 14/02/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-GÜMÜŞPALA mah KURUÇEŞME, LİMON, MUTLU sk bölgelerinde 14/02/2023 13:00:00 - 14/02/2023 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BAHÇELİEVLER
İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah ERENLER, FATİH, GÜRANİ, NURETTİN KAYA, YUNUS 1, YUVAM, ZAMBAK sk / ÇOBANÇEŞME mah ELMALI, FATİH sk bölgelerinde 14/02/2023 09:00:00 - 14/02/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah GÜNER, YUVAM, ZAMBAK sk bölgelerinde 14/02/2023 09:00:00 - 14/02/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BEŞİKTAŞ
İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-DİKİLİTAŞ mah AYAZMADERESİ, BALMUMCU DERESİ, KARADUT, KARAGÜL sk / GAYRETTEPE mah AYAZMADERESİ, BEYAZDUT, ERDEMLİ, ERDOĞAN ÖZKARDEŞLER, ERTEM, PAZAR, SERGÜL sk bölgelerinde 14/02/2023 10:00:00 - 14/02/2023 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-ABBASAĞA mah CEDİDİYE, IHLAMUR YILDIZ, NURTANESİ, YILDIZ sk / CİHANNÜMA mah YILDIZ sk bölgelerinde 14/02/2023 10:00:00 - 14/02/2023 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BEYLİKDÜZÜ
İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce -KAVAKLI mah sk bölgelerinde 14/02/2023 09:00:00 - 14/02/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
EYÜPSULTAN
İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-GÖKTÜRK MERKEZ mah İSTANBUL sk bölgelerinde 14/02/2023 11:00:00 - 14/02/2023 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
ESENYURT
İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce -BAHÇEŞEHİR 1. KISIM mah sk bölgelerinde 14/02/2023 09:00:00 - 14/02/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-FATİH mah 858., 863., 864., 879., PAZARYOLU sk bölgelerinde 14/02/2023 09:00:00 - 14/02/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
FATİH
İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-EMİN SİNAN mah CEPHANECİ, EMİN SİNAN CAMİİ, NEVİYE sk / MİMAR HAYRETTİN mah EMİN SİNAN HAMAMI, GEDİKPAŞA, GEDİKPAŞA CAMİİ, NEVİYE, TÜLCÜ sk / ŞEHSUVAR BEY mah TÜLCÜ sk bölgelerinde 14/02/2023 13:00:00 - 14/02/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
SARIYER
İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-YENİ mah ANIT, AĞIR TOPÇU, BOZACI ZEYNEL, KİLİSE ARALIĞI, SULUBAHÇE, YENİ ÇEŞME, YÜREK YAKAN, ZİNCİR, ÇAYIRDİKEN, ÇINAR MEKTEBİ, İBNİ SİNA sk bölgelerinde 14/02/2023 09:30:00 - 14/02/2023 17:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-MASLAK mah BÜYÜKDERE sk / ÇAMLITEPE mah BÜYÜKDERE sk bölgelerinde 14/02/2023 10:00:00 - 14/02/2023 18:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.