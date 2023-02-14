İstanbul'un birçok ilçesinde elektrik kesintisi (Esenyurt, Avcılar, Fatih, Sarıyer... ) Elektrikler ne zaman gelecek?

BEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ PROGRAMI

AVCILAR



İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-DENİZKÖŞKLER mah AHMET KAYA, AKGEYİK, AKKOYUN, AKKUZU, EĞİK, KOPAN, ORHAN VELİ, PANTER, SARI LALE, SEHER ÇIKMAZI sk bölgelerinde 14/02/2023 09:00:00 - 14/02/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-GÜMÜŞPALA mah KURUÇEŞME, LİMON, MUTLU sk bölgelerinde 14/02/2023 13:00:00 - 14/02/2023 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



BAHÇELİEVLER



İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah ERENLER, FATİH, GÜRANİ, NURETTİN KAYA, YUNUS 1, YUVAM, ZAMBAK sk / ÇOBANÇEŞME mah ELMALI, FATİH sk bölgelerinde 14/02/2023 09:00:00 - 14/02/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah GÜNER, YUVAM, ZAMBAK sk bölgelerinde 14/02/2023 09:00:00 - 14/02/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



BEŞİKTAŞ



İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-DİKİLİTAŞ mah AYAZMADERESİ, BALMUMCU DERESİ, KARADUT, KARAGÜL sk / GAYRETTEPE mah AYAZMADERESİ, BEYAZDUT, ERDEMLİ, ERDOĞAN ÖZKARDEŞLER, ERTEM, PAZAR, SERGÜL sk bölgelerinde 14/02/2023 10:00:00 - 14/02/2023 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-ABBASAĞA mah CEDİDİYE, IHLAMUR YILDIZ, NURTANESİ, YILDIZ sk / CİHANNÜMA mah YILDIZ sk bölgelerinde 14/02/2023 10:00:00 - 14/02/2023 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



BEYLİKDÜZÜ



İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce -KAVAKLI mah sk bölgelerinde 14/02/2023 09:00:00 - 14/02/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



EYÜPSULTAN



İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-GÖKTÜRK MERKEZ mah İSTANBUL sk bölgelerinde 14/02/2023 11:00:00 - 14/02/2023 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.





