İstanbul'un birçok ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak: 8 saat sürecek (19 Ocak BEDAŞ elektrik kesintisi)

İstanbul'da yaşayan ve ikamet ettikleri Avrupa Yakası'ndaki ilçelerde elektrik kesintisi yaşayan vatandaşlar, 19 Ocak 2026 Pazartesi günü elektrik kesintileriyle güne uyanacak. Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ), 19 Ocak tarihli planlı bakım, yatırım ve onarım çalışmaları kapsamında 25 ilçenin 19'unda elektrik kesintisi yaşanacağını açıkladı. Yaşanacak olan elektrik kesintisi sabah saatlerinde başlayacak ve akşama kadar sürecek. Birçok ilçe ve mahalleye 9 saat boyunca elektrik verilemeyecek. İşte 19 Ocak BEDAŞ elektrik kesintisi programı.