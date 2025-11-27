İstanbul'un birçok ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak: 9 saat kadar sürecek (28 Kasım BEDAŞ elektrik kesintisi)

BEDAŞ (Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş.) tarafından yapılan duyuruya göre, İstanbul'un 24 ilçesinde 28 Kasım Perşembe günü şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle planlı elektrik kesintileri uygulanacak. Bu kesintiler, bazı bölgelerde 9 saati bulacak. Peki, hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacak?