İstanbul'un Avrupa ve Anadolu Yakası'ndaki bazı ilçelerinde su kesintisi yaşanıyor: Sular ne zaman gelecek?

PLANLI SU KESİNTİSİ PROGRAMI

İSKİ'den yapılan açıklamada; "Zaman zaman arızaların giderilmesinin ardından depoların ve isale hatlarının tam olarak istenen basınca ulaşması gecikebilmekte, kullanım yoğunluğundan dolayı gecikmeli olarak su alınabilmektedir." denildi.