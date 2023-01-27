İstanbul'un Avrupa ve Anadolu Yakası'ndaki bazı ilçelerinde su kesintisi yaşanıyor: Sular ne zaman gelecek?

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından yayımlanan duyuruyla birlikte, İstanbul'un bazı ilçelerinde su kesintisi yapılacağı açıklandı. Su kesintisi meydana gelecek ilçeler ve mahalleler İSKİ planlı su kesintisi programıyla paylaşıldı. Peki, sular ne zaman gelecek? İşte 27 Ocak İSKİ su kesintisi listesi.

İstanbul'un Avrupa ve Anadolu Yakası'ndaki bazı ilçelerinde su kesintisi yaşanıyor: Sular ne zaman gelecek? - 1

İSKİ tarafından yayımlanan arıza-kesinti listesiyle birlikte, İstanbul'un bazı ilçelerinde su kesintisi yaşanacağı duyuruldu. Günlük su kesintisi programına göre, Büyükçekmece, Eyüpsultan, Üsküdar'ın bazı mahallelerine bakım-onarım çalışmaları nedeniyle su verilemeyecek.

İstanbul'un Avrupa ve Anadolu Yakası'ndaki bazı ilçelerinde su kesintisi yaşanıyor: Sular ne zaman gelecek? - 2

PLANLI SU KESİNTİSİ PROGRAMI

İSKİ'den yapılan açıklamada; "Zaman zaman arızaların giderilmesinin ardından depoların ve isale hatlarının tam olarak istenen basınca ulaşması gecikebilmekte, kullanım yoğunluğundan dolayı gecikmeli olarak su alınabilmektedir." denildi.

İstanbul'un Avrupa ve Anadolu Yakası'ndaki bazı ilçelerinde su kesintisi yaşanıyor: Sular ne zaman gelecek? - 3
İstanbul'un Avrupa ve Anadolu Yakası'ndaki bazı ilçelerinde su kesintisi yaşanıyor: Sular ne zaman gelecek? - 4
İstanbul'un Avrupa ve Anadolu Yakası'ndaki bazı ilçelerinde su kesintisi yaşanıyor: Sular ne zaman gelecek? - 5

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