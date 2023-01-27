İstanbul'un Avrupa ve Anadolu Yakası'ndaki bazı ilçelerinde su kesintisi yaşanıyor: Sular ne zaman gelecek?

İSKİ tarafından yayımlanan arıza-kesinti listesiyle birlikte, İstanbul'un bazı ilçelerinde su kesintisi yaşanacağı duyuruldu. Günlük su kesintisi programına göre, Büyükçekmece, Eyüpsultan, Üsküdar'ın bazı mahallelerine bakım-onarım çalışmaları nedeniyle su verilemeyecek.
İSKİ'den yapılan açıklamada; "Zaman zaman arızaların giderilmesinin ardından depoların ve isale hatlarının tam olarak istenen basınca ulaşması gecikebilmekte, kullanım yoğunluğundan dolayı gecikmeli olarak su alınabilmektedir." denildi.