İstanbul'un bitmeyen inşaatları: Tuğlalar tezgah oldu

Haberler - DHA 09.06.2022 - 11:43
İstanbul Avcılar'ın kentsel dönüşüm sorunu bölge halkını olduğunu kadar pazarcıları da rahatsız ediyor.
Avcılar'da 2019 yılından itibaren 200 bina kentsel dönüşüm kapsamında yıkıldı.
Yıkım işleminin ardından yeni inşaatlar başladı.
Ancak uzun süredir tamamlanamayan inşaatlar, çevre halkında ve özellikle semt pazarcıları ve esnafta rahatsızlığa neden oldu.
Merkez ve Denizköşkler Mahallesi'nde kurulan semt pazarlarına alışveriş için gelenler ve tezgah açan esnaf tuğla blokları, inşaat demir ve kalasları arasında kaldıkları için rahatsızlıklarını dile getirdi.
İnşaatların yola taşması nedeniyle, pazar tezgahlarının sıkıştığından şikayet eden esnaf, getirdikleri ürünleri tuğlaların veya inşaat demirlerinin üzerinde sergilemek zorunda kaldıklarını dile getirdi.
Tezgah sahiplerinden Hatice Gül Seyis, "Kentsel dönüşüm sokağında satış zor oluyor. Burada su akıyor, çimento torbaları, inşaat için getirilen kalaslar var. Yine satış yapmaya çalışıyoruz" dedi.
Şevval Seyis ise "Geçen hafta tezgahımızın hemen yanına yukarıdan çimento gibi şeyler düştü. Bir bakıma tehlike altındayız" diye konuştu.
Pazardan alışveriş yapan Furkan Erdoğan ise, "İnşaatlar nedeniyle yol daralıyor. İnsanlar satış yapamıyor. Tezgah sahipleri satacakları ürünleri bu koşullarda sergilemeye çalışıyor'' diye konuştu.
Pazarda tezgah açan Şermin Şenel ise, "Burada bu koşullarda satış yapmak zor ama yapacak bir şey yok. Belediyenin ya önlem alması ya da pazar esnafına tezgah açtırmaması gerekiyor sanırım" dedi.