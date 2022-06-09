İstanbul'un bitmeyen inşaatları: Tuğlalar tezgah oldu

Beklenen depremde riskli ilçeler kapsamında gösterilen Avcılar'da kentsel dönüşüm çalışmaları sürerken yıkılan binaların bir türlü bitmek bilmeyen inşaatları tehlike yaratıyor. Son olarak bölgedeki pazarcılar isyan etti, tuğlaları tezgah yaptıklarını söyleyerek ''Tehlike altındayız'' deyip önlem çağrısında bulundular.

Haberler - DHA 09.06.2022 - 11:43

İstanbul'un bitmeyen inşaatları: Tuğlalar tezgah oldu - 1

Avcılar'ın kentsel dönüşüm sorunu bölge halkını olduğunu kadar pazarcıları da rahatsız ediyor.

İstanbul'un bitmeyen inşaatları: Tuğlalar tezgah oldu - 2

Avcılar'da 2019 yılından itibaren 200 bina kentsel dönüşüm kapsamında yıkıldı.

Yıkım işleminin ardından yeni inşaatlar başladı. 

İstanbul'un bitmeyen inşaatları: Tuğlalar tezgah oldu - 3

Ancak uzun süredir tamamlanamayan inşaatlar, çevre halkında ve özellikle semt pazarcıları ve esnafta rahatsızlığa neden oldu. 

İstanbul'un bitmeyen inşaatları: Tuğlalar tezgah oldu - 4

TUĞLALAR TEZGAH OLDU

Merkez ve Denizköşkler Mahallesi'nde kurulan semt pazarlarına alışveriş için gelenler ve tezgah açan esnaf tuğla blokları, inşaat demir ve kalasları arasında kaldıkları için rahatsızlıklarını dile getirdi. 

İstanbul'un bitmeyen inşaatları: Tuğlalar tezgah oldu - 5

İnşaatların yola taşması nedeniyle, pazar tezgahlarının sıkıştığından şikayet eden esnaf, getirdikleri ürünleri tuğlaların veya inşaat demirlerinin üzerinde sergilemek zorunda kaldıklarını dile getirdi. 

İstanbul'un bitmeyen inşaatları: Tuğlalar tezgah oldu - 6

"İNŞAATLARDAN ÇİMENTO DÜŞÜYOR"

Tezgah sahiplerinden Hatice Gül Seyis, "Kentsel dönüşüm sokağında satış zor oluyor. Burada su akıyor, çimento torbaları, inşaat için getirilen kalaslar var. Yine satış yapmaya çalışıyoruz" dedi.

İstanbul'un bitmeyen inşaatları: Tuğlalar tezgah oldu - 7

''TEHLİKE ALTINDAYIZ''

Şevval Seyis ise "Geçen hafta tezgahımızın hemen yanına yukarıdan çimento gibi şeyler düştü. Bir bakıma tehlike altındayız" diye konuştu. 

İstanbul'un bitmeyen inşaatları: Tuğlalar tezgah oldu - 8

Pazardan alışveriş yapan Furkan Erdoğan ise, "İnşaatlar nedeniyle yol daralıyor. İnsanlar satış yapamıyor. Tezgah sahipleri satacakları ürünleri bu koşullarda sergilemeye çalışıyor'' diye konuştu. 

İstanbul'un bitmeyen inşaatları: Tuğlalar tezgah oldu - 9

Pazarda tezgah açan Şermin Şenel ise, "Burada bu koşullarda satış yapmak zor ama yapacak bir şey yok. Belediyenin ya önlem alması ya da pazar esnafına tezgah açtırmaması gerekiyor sanırım" dedi. 

İstanbul'un bitmeyen inşaatları: Tuğlalar tezgah oldu - 10

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