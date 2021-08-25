İstanbul'un bitmeyen taksi sorunu: Krizin nedeni plaka ağalığı

"BUNLAR DOLANDIRICI"

Öte yandan taksiciler de kendi meslektaşlarından şikâyetçi. İstanbul’da 20 yıldır taksicilik yapan Hasan Aydın , “20 yıllık taksiciyim. İnsanlar önceden bize çok kibar davranırdı. Saygı ve güven vardı. Son dönemlerde acayip şeyler duyuyoruz. Taksim’den Mecidiyeköy’e 100 dolara gidiyorlar. Bu kişiler dolandırıcı. Yapanlar da belli kişiler” dedi.

Bir diğer taksici de, "Bu kişiler belli. Bir çete gibi. Birbirlerini tutuyorlar. Taksim’de bütün taksiciler birbirini tanır. Adam polise yakalanıyor. Adam bir günde 2 bin lira kazanıyor. 20 günlük ceza alıyor. Sonra yine işe başlıyor. İnsanlar bu kişiler yüzünden bütün taksicilere haklı olarak tepkili oluyor” diye konuştu.