İstanbul'un corona virüsle mücadele merkezi

Kentte ilk vakanın görüldüğü 10 Mart tarihinden bu yana gece gündüz çalışan ve süreci başarıyla yöneterek 15 milyonluk şehirdeki pandeminin kontrol altına alınmasını sağlayan merkezi DHA görüntüledi.

Yaklaşık 10 kişiden oluşan beyin takımı, Sağlık Bakanlığı’nın dijital sistemlerinin de aktif olarak kullanılmasıyla, hastanelerden, evinde takip edilen hastalara, sahadaki tıbbi ekipman ihtiyacından, sağlık çalışanlarının ulaşım sıkıntılarının çözümüne kadar her aşamayı adım adım tek bir merkezden yönetti.