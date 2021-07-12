İstanbul’un deniz taksi mezarlığı

‘JET FADIL’A DEVREDİLMİŞTİ

İstanbul deniz taksi projesi 2008 yılında İstanbul Şehir Hatları tarafından Teknomar Denizcilik ve Deniz Araçları İşletme A.Ş'ye verildi.

Proje 2012 yılında, 'Jet Fadıl' olarak da bilinen Fadıl Akgündüz'e devredildi. Akgündüz yönetiminde bir süre işletilmeye devam eden taksiler daha sonra çalıştırılmadı.

Öte yandan İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 10 yolcu taşıyabilen ve renklerini online olarak vatandaşların belirleyeceği 50 adet deniz taksinin hizmete gireceğini duyurmuştu.