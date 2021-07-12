İstanbul’un deniz taksi mezarlığı

İstanbul'da 2008 yılında başlatılan deniz taksi projesinde bir dönem kullanılan ve kısa bir süre sonra projenin son bulmasıyla Haliç kıyısına terk edilen deniz taksiler, havadan görüntülendi.

İHA 12.07.2021 - 09:47

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İstanbul’da bir dönem deniz ulaşımını rahatlamak amacıyla kullanılan deniz taksiler, yediemin otoparkında çürümeye terk edildi.

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Deniz taksi projesinde bir dönem kullanılan deniz taksiler Haliç kıyısında atıl bir şekilde bekletiliyordu.
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Birçoğu yarı batık halde bulunan taksiler İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından vinçlerle 2020 yılı Aralık ayında sudan çıkartıldı.
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Deniz taksiler, denizden çıkarılmalarının ardından İstanbul Trafik Vakfı’nın Yediemin otoparkına götürüldü. Bir süre önce 2 tanesinin ambulans olarak hizmet verdiği deniz taksilerin birçoğu artık denizde seyredemeyecek durumda.
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Kaderine terk edilen, paslanmaya yüz tutmuş 13 deniz taksinin oluşturduğu deniz taksi mezarlığı havadan görüntülendi.

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‘JET FADIL’A DEVREDİLMİŞTİ

İstanbul deniz taksi projesi 2008 yılında İstanbul Şehir Hatları tarafından Teknomar Denizcilik ve Deniz Araçları İşletme A.Ş'ye verildi.

Proje 2012 yılında, 'Jet Fadıl' olarak da bilinen Fadıl Akgündüz'e devredildi. Akgündüz yönetiminde bir süre işletilmeye devam eden taksiler daha sonra çalıştırılmadı.

Öte yandan İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 10 yolcu taşıyabilen ve renklerini online olarak vatandaşların belirleyeceği 50 adet deniz taksinin hizmete gireceğini duyurmuştu.

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