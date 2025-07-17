İstanbul'un ekolojik durumu en kötü ilçesi: Havadan çekilen görüntüler doğruladı
İstanbul'da 2 yıl süren araştırmanın sonucunda "İstanbul Yeşil Kent İndeksi" verilerine göre şehrin kişi başına düşen yeşil alanı en az olan ve ekolojik durumu en kötü ilçesi Güngören oldu. İlçenin havadan çekilen görüntüsü ise verilerin doğruluğunu gözler önüne serdi.
Marmara Üniversitesi ve TÜBİTAK iş birliği ile 15 Mart 2023 tarihi ile 15 Mart 2025 arasında İstanbul'un 39 ilçesinin Yeşil Kent İndeksi verileri çıkartıldı.