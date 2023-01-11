İstanbul'un en büyük kütüphanesi açılışa hazır (Rahmi Kışlası nerede?)

Tarihi 18'inci yüzyılın ortasına dek uzanan Rami Kışlası, kütüphane olarak yeniden hayat buluyor. 250 yılı aşkın tarihiyle İstanbul'un en büyük kütüphanesi olacak kışlada çalışmalar bitti. Açılışıysa bu cuma Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşecek.

İstanbul'un en büyük kütüphanesi açılışa hazır (Rahmi Kışlası nerede?) - 1

İstanbul'un en büyük kütüphanesi açılışına gün sayıyor.

İstanbul'un en büyük kütüphanesi açılışa hazır (Rahmi Kışlası nerede?) - 2

Rami Kütüphanesi, bireysel ve grup okuma salonları, etkinlik alanları, atölye mekanları, engelli bireylere uygun hazırlanan engelli merkezi ile söyleşi, seminer ve sergileme gibi farklı kullanım olanaklarına sahip büyük bir kampüs olarak tasarlandı.

İstanbul'un en büyük kütüphanesi açılışa hazır (Rahmi Kışlası nerede?) - 3

Çocuklardan gençlere, üniversite öğrencilerinden akademisyenlere kadar herkese hitap edecek kampüste 7 gün 24 saat açık kütüphane, günün her saati okuyucu ve araştırmacılara hizmet verecek.

İstanbul'un en büyük kütüphanesi açılışa hazır (Rahmi Kışlası nerede?) - 4

Eyüpsultan'da oturan Saliha Yıldız, "İnşallah çok güzel değerlendirilir çünkü etrafımda çok fazla kitap okuyan yok ama kütüphane kültürünün, gençlerle çok yaygınlaşmasını isterim. Evlatlarımız var. İlimle, irfanla olurlar. Kütüphanelerde takılırlar, öğrenirler bir şeyler diye düşünüyorum" diye konuştu.

İstanbul'un en büyük kütüphanesi açılışa hazır (Rahmi Kışlası nerede?) - 5

Öğrenci Muhammet Talha Solgun, "Okulum hemen kütüphanenin karşısında. Faydalı olacağını düşünüyorum, eğleneceğimizi de düşünüyorum. Bütün arkadaşlarımla beraber geleceğim" dedi.

İstanbul'un en büyük kütüphanesi açılışa hazır (Rahmi Kışlası nerede?) - 6

RAMİ KIŞLASI KISA TARİHÇESİ 

Rami Çiftliği Kışlası Sadrazam Rami Mehmet Paşa tarafından Sultan III. Mustafa zamanında 1757-703 yılları arasında yaptırıldı.

İstanbul'un en büyük kütüphanesi açılışa hazır (Rahmi Kışlası nerede?) - 7

"Asakir-i Mansure-i Muhammediyye" (Peygamberin Allahın yardımını görmüş askerleri) için Sultan II. Mahmut zamanında onarım gören kargir bir yapı olan Rami Kışlası 1960'lara kadar aktif olarak kullanıldı.

İstanbul'un en büyük kütüphanesi açılışa hazır (Rahmi Kışlası nerede?) - 8

1980 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesine devredilen yapıdan otopark, futbol ve spor sahası ve gıda deposu olarak yararlanıldı.

İstanbul'un en büyük kütüphanesi açılışa hazır (Rahmi Kışlası nerede?) - 9
İstanbul'un en büyük kütüphanesi açılışa hazır (Rahmi Kışlası nerede?) - 10
İstanbul'un en büyük kütüphanesi açılışa hazır (Rahmi Kışlası nerede?) - 11

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