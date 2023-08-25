İstanbul'un en eski yerleşim yerlerinden: Sular çekilince asırlık mezar ortaya çıktı

Köyün tarihi hakkında da bilgi veren Mahir Gönen, "Şamlar Köyü ismini Şam’ın bir beldesinden alıyor, Fatih Sultan Mehmet İstanbul’u fetih ettiği zaman Şam’dan gelenler oraya yerleşmişler ve ilk yerleşkesi öyle olmuş, ismi de öyle geliyor. Şu an sular altında kalan yer büyük bir mahalleydi önceden. Su çekilince meydana çıktı tekrardan. Benim babam, babaannem, dedem bütün büyüklerim o mezarlıktaydı biz sonradan nakil ettik. Eski ve sahipsiz olanlar orada kaldılar. Burası su olunca bazen gelip alkol içiyorlar bu bizi çok rahatsız ediyor ama o insanlar da bilmiyor mezarlık olduğunu bir şey diyemiyoruz” şeklinde konuştu.