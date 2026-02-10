İstanbul'un en hızlı büyüyen ilçesi belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu 2025 yılına ilişkin Türkiye'nin nüfus verilerini paylaştı.

Türkiye'nin nüfus oranı son dönemde tartışılmaya devam ederken yeni açıklanan verilerle 2025 yılında Türkiye'nin toplam nüfusu 86 milyon 92 bin 168 kişi oldu.

Türkiye genelinde erkek nüfus 43 milyon 59 bin 434, kadın nüfus ise 43 milyon 32 bin 734 kişi olarak kaydedildi. Böylece toplam nüfusun yüzde 50,02’sini erkekler, yüzde 49,98’ini ise kadınlar oluşturdu.