İstanbul’un en yaşlı muhtarı görevi bırakıyor

“BAŞKA YERLERDEKİ MUHTARLIĞA BENZEMİYOR”

Heybeliada Mahallesi Muhtarı Hüseyin Yay, ailesinin 1940’lı yıllarda adaya taşındığını, ilkokul, ortaokul ve liseyi burada okuduğunu anlattı.

Ada kültürüyle yetiştiklerine ve 9 yıldır muhtarlık yaptığına dikkati çeken Yay, resmi kayıtlara göre adada 4 bin 400 kişinin yaşadığını aktardı.

Yay, muhtarlığın sadece evrak vermekten ibaret olmadığını ve ada sakinlerinin tüm sorunlarıyla ilgilendiğini ifade ederek, “Muhtarlık adeta halkla devlet arasında bir köprüdür. Halkla yan yanayız. Adalar'daki muhtarlık başka yerlerdeki muhtarlığa benzemiyor. Buralara ana kara mantığıyla bakılamaz. Mesela Kartal’da bir yangın çıktığında Pendik veya başka yerlerden hemen takviye gelir. Burada 2019, 2020 ve 2021’de üç büyük yangın çıktı ve adamızın arka tarafında beşer hektar ormanlık alan yandı. Bu tür yangınlar karşıda çıksaydı bu kadar büyümezdi.” diye konuştu.

Heybeliada’da yaşamış ünlü isimlerden de bahseden Yay, 2. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü’nün Heybeliada Sanatoryum Hastanesi’nde bir süre tedavi gördüğünü, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Heybeliada Deniz Harp Okulu ziyaretlerinde, İnönü’yü şu an müze olan evinde ara ara ziyaret ettiğini aktardı.

Yay, Türk edebiyatının önemli isimlerinden, 1944’te vefat eden Hüseyin Rahmi Gürpınar’ın cenazesinin adaya defnedildiği, 1932’de adadaki evinde yaşamını yitiren gazeteci, yazar, besteci Ahmet Rasim’in kabrinin de aynı mezarlıkta olduğu bilgisini paylaştı.

Türk edebiyatına unutulmaz eserler kazandıran Yahya Kemal Beyatlı’nın da Heybeliada’da bir süre yaşadığını, yazar Aziz Nesin’in 1915'te burada doğduğunu anlatan Yay, Nazım Hikmet’in adada okuduğunu, Nobel ödüllü yazar Orhan Pamuk’un ara ara Heybeliada’da yaşadığını, Türk kağıt sanayisinin kurucusu Mehmet Ali Kağıtçı’nın da 1899 Heybeliada doğumlu olduğunu bildirdi.