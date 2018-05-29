İstanbul'un Fethi Özel Programı
Anadolu Ajansı
İstanbul'un Fethi'nin 565. yılı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin organizasyonuyla düzenlenen törenle kutlandı.
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1İstanbul'un Fethi'nin 565. yılı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin organizasyonuyla düzenlenen törenle kutlandı.
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2Haliç Kongre Merkezi Sahili'ndeki alanda gerçekleştirilen etkinlikte kutlamalar için hazırlanan özel bir video mapping, ışık, su ve lazerin birlikte kullanıldığı Fetih Gösterisi gerçekleştirildi.
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