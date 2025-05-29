İstanbul'un Fethi resimli mesajları: 29 Mayıs İstanbul'un Fethi'nin 572. yılına özel mesajlar ve sözler

FATİH SULTAN MEHMED SÖZLERİ

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (s.a.v.) İstanbul ile ilgili hadis-, şerifi: "Kostantîniyye elbette fetholunacaktır. Onu fetheden kumandan ne güzel kumandandır! Onu fetheden askerler ne güzel askerlerdir!"



''İstanbul’u niçin fethettiklerini sorduklarında; önce o benim gönlümü fethettiği için.



İmkanın sınırlarını görmek için imkansızı denemek lazım.



Ey Konstantiniyye! Ya sen beni alırsın ya ben seni alırım.



Biz toprakları değil gönülleri feth etmeye gidiyoruz. Savaş herkes ile barış ise yalnızca sadece onurlu insanlarla yapılır.



Bir gece ansızın gelir krallığınızı imparatorluğuma katarım.



Benim kudretimin ulaştığı yere, sizin hayalleriniz bile ulaşamaz.



Hakiki sanat muhteşem bir şehir vücuda getirmek ve halkının kalbini saadetle doldurmaktır.



İnsanda söz ile değişir kader. Ya yurda baş olur ya da başından olur.''