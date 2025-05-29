İstanbul'un Fethi resimli mesajları: 29 Mayıs İstanbul'un Fethi'nin 572. yılına özel mesajlar ve sözler

İstanbul'un Fethi'nin 572. yıl dönümü kutlu olsun. Osmanlı padişahı Fatih Sultan Mehmed'in, henüz 21 yaşında fethettiği İstanbul, bugün milyonların akın ettiği bir megakent haline geldi. Her sene coşku ile kutlanan 29 Mayıs için özenle seçilmiş İstanbul'un Fethi kutlama mesajları öne çıkıyor. Resimli, uzun ve kısa 29 Mayıs mesajları ve Fatih Sultan Mehmed'in sözleri haberimizde...

İstanbul'un Fethi resimli mesajları: 29 Mayıs İstanbul'un Fethi'nin 572. yılına özel mesajlar ve sözler - 1

Her sene 29 Mayıs günü tüm yurtta kutlanan İstanbul'un Fethi için özenle seçilmiş 29 Mayıs mesajları ve sözlerini yakın çevrenizle paylaşın. Sevdikleriniz, aile ve arkadaşlarınızla İstanbul'un Fethi'nin yıl dönümünü kutlayın. Henüz 21 yaşında İstanbul'u fethetme şerefine nail olan Fatih Sultan Mehmed ayrıca, Peygamber efendimiz Hz. Muhammed'in (s.a.v) müjdesine de erişti. İşte, birbirinden anlamlı 29 Mayıs İstanbul'un Fethi mesaj seçenekleri...

TÜRKİYE HABERLERİ

İstanbul'un Fethi resimli mesajları: 29 Mayıs İstanbul'un Fethi'nin 572. yılına özel mesajlar ve sözler - 2

FATİH SULTAN MEHMED SÖZLERİ

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (s.a.v.) İstanbul ile ilgili hadis-, şerifi: "Kostantîniyye elbette fetholunacaktır. Onu fetheden kumandan ne güzel kumandandır! Onu fetheden askerler ne güzel askerlerdir!"

''İstanbul’u niçin fethettiklerini sorduklarında; önce o benim gönlümü fethettiği için.

İmkanın sınırlarını görmek için imkansızı denemek lazım.

Ey Konstantiniyye! Ya sen beni alırsın ya ben seni alırım.

Biz toprakları değil gönülleri feth etmeye gidiyoruz. Savaş herkes ile barış ise yalnızca sadece onurlu insanlarla yapılır.

Bir gece ansızın gelir krallığınızı imparatorluğuma katarım.

Benim kudretimin ulaştığı yere, sizin hayalleriniz bile ulaşamaz.

Hakiki sanat muhteşem bir şehir vücuda getirmek ve halkının kalbini saadetle doldurmaktır.

İnsanda söz ile değişir kader. Ya yurda baş olur ya da başından olur.''

İstanbul'un Fethi resimli mesajları: 29 Mayıs İstanbul'un Fethi'nin 572. yılına özel mesajlar ve sözler - 3

29 MAYIS İSTANBUL'UN FETHİ MESAJLARI VE SÖZLERİ

Arkasında İstanbul'u ve ulu mabet Ayasofya'yı bırakan Fatih Sultan Mehmet'i rahmet ve özlemle anıyorum.

Ne yazılır ki Fatih’e O, kendi destanını yazdı tarihe. İstanbulun Fethi ‘nin 572. yıl dönümü kutlu olsun.

Fatih’in kudreti, gemileri karadan yürüterek tarih yazdı.

İstanbul'un Fethi resimli mesajları: 29 Mayıs İstanbul'un Fethi'nin 572. yılına özel mesajlar ve sözler - 4

1453, Fatih’in azmiyle bir çağı değiştirdiği, İstanbul’un kalbindeki zaferin tarihidir.

Fatih'in kapılarını açtığı bu mübarek toprağın minarelerinde ezanlar, gönderlerinde bayrağımız eksik olmasın.

Bir çağ açıp bir çağ kapatan Fatih'in ve mübarek ordusunun ruhu şad olsun, İstanbul'un fethi mübarek olsun!

İstanbul’un fethi, kahramanlığın, inancın ve azmin destanıdır.

Fatih Sultan Mehmet’in gözlerindeki inanç, İstanbul’un kapılarını açan anahtardı.

İstanbul'un Fethi resimli mesajları: 29 Mayıs İstanbul'un Fethi'nin 572. yılına özel mesajlar ve sözler - 5

İstanbul’un fethi, Fatih’in vizyonunun ve stratejisinin muhteşem bir yansımasıdır.

Fatih’in İstanbul’u fethi, tarih sayfalarında sadece bir zafer değil, aynı zamanda insanlığın hayal gücünü zorlayan bir destan olarak yer alır.

Fatih’in kudreti, sadece surları değil, aynı zamanda tarih perdesini de yırttı.

İstanbul’un fethi, zaferin en yüksek zirvesidir ve Fatih’in mirasıdır.

İstanbul'un Fethi resimli mesajları: 29 Mayıs İstanbul'un Fethi'nin 572. yılına özel mesajlar ve sözler - 6

29 Mayıs 1453, Türk milletinin ebedi gururudur ve İstanbul’un fethi tarih boyunca parıldayan bir mücevherdir.

İstanbul’un fethi, zaferin, cesaretin ve stratejinin eşsiz bir buluşmasıdır.

Fatih’in ordusu, sadece kale duvarlarını değil, aynı zamanda tarih kitaplarını da yıktı ve İstanbul’u ebedi bir hikayenin başrolü yaptı.

İstanbul’un fethi, tarih sayfalarını altüst eden, insanlığın kaderini değiştiren bir mucizedir.

İstanbul'un Fethi resimli mesajları: 29 Mayıs İstanbul'un Fethi'nin 572. yılına özel mesajlar ve sözler - 7

Fatih'in Peygamberimiz'in (SAV) müjdesine eriştiği gibi sizinde Resulullah'ın (SAV) şefaatine kavuşmanızı Allah'tan niyaz ediyorum. İstanbul'un fethi kutlu olsun.

572 yıl önce bugün İstanbul'u fethederek bizlere emanet bırakan Fatih Sultan Mehmet ve mübarek ordusuna selamlar olsun, İstanbul'un fethi kutlu olsun.

İstanbul'un Fethi resimli mesajları: 29 Mayıs İstanbul'un Fethi'nin 572. yılına özel mesajlar ve sözler - 8
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