İstanbul'un Fethi resimli mesajları: 29 Mayıs İstanbul'un Fethi'nin 572. yılına özel mesajlar ve sözler
İstanbul'un Fethi'nin 572. yıl dönümü kutlu olsun. Osmanlı padişahı Fatih Sultan Mehmed'in, henüz 21 yaşında fethettiği İstanbul, bugün milyonların akın ettiği bir megakent haline geldi. Her sene coşku ile kutlanan 29 Mayıs için özenle seçilmiş İstanbul'un Fethi kutlama mesajları öne çıkıyor. Resimli, uzun ve kısa 29 Mayıs mesajları ve Fatih Sultan Mehmed'in sözleri haberimizde...
Her sene 29 Mayıs günü tüm yurtta kutlanan İstanbul'un Fethi için özenle seçilmiş 29 Mayıs mesajları ve sözlerini yakın çevrenizle paylaşın. Sevdikleriniz, aile ve arkadaşlarınızla İstanbul'un Fethi'nin yıl dönümünü kutlayın. Henüz 21 yaşında İstanbul'u fethetme şerefine nail olan Fatih Sultan Mehmed ayrıca, Peygamber efendimiz Hz. Muhammed'in (s.a.v) müjdesine de erişti. İşte, birbirinden anlamlı 29 Mayıs İstanbul'un Fethi mesaj seçenekleri...