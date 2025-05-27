İstanbul'un fethi SOLOTÜRK gösterisi ne zaman? SOLOTÜRK uçuş bilgileri (tarih ve saat)
SOLOTÜRK, İstanbul’un fethi kutlamaları kapsamında İstanbul semalarında gösteri uçuşu gerçekleştirecek. İstanbul Valiliği, resmi sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, SOLOTÜRK’ün bugün kent üzerinde tanıtım ve prova uçuşları yapacağını duyurdu. Peki, İstanbul'un fethi SOLOTÜRK uçuşu ne zaman, saat kaçta?
Türk Hava Kuvvetlerinin gösteri ekibi SOLOTÜRK, İstanbul'un fethi etkinlikleri kapsamında uçuş gerçekleştirecek. 27 Mayıs 2025 tarihinde çevre tanıma ve prova uçuşu yapılacak.