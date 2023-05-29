İstanbul'un fethi temalı mesajları derledik: İstanbul'un Fethi'nin 570. yıl dönümü kutlanıyor:

"Biz toprаklаrı değil gönülleri feth etmeye gidiyoruz." İstanbul’un Fethi’nin 570. yıl dönümü kutlu olsun.

"İstanbul’un Fethi’nin 570. yılı kutlu olsun.

Fatih Sultan Mehmed Han başta olmak üzere, bu toprakları bizlere vatan kılan tüm kahramanlarımızı rahmetle ve minnetle yâd ediyorum."

"Tarihin dönüm noktalarından biri olan İstanbulun Fethinin 570. yıl dönümü heyecanını yaşıyoruz. İstanbul’un Fethi kutlu olsun."