İstanbul'un fethi temalı mesajları derledik: İstanbul'un Fethi'nin 570. yıl dönümü kutlanıyor:

29 Mayıs 1453'te gerçekleşen İstanbul'un fetih, genç Osmanlı padişahı II. Mehmet (Fatih Sultan Mehmet) önderliğinde yapılmıştır. İstanbul'un Fethi 570. yılı, 29 Mayıs 2023 tarihinde kutlanıyor.
Bu önemli tarihi olayın üzerinden geçen yıllar boyunca İstanbul, Osmanlı İmparatorluğu'nun ve daha sonra Türkiye Cumhuriyeti'nin en önemli şehirlerinden biri olmuştur. İstanbul'un fethi, Doğu ve Batı arasında bir köprü işlevi gören şehrin stratejik önemini vurgulamaktadır.
İstanbul'un Fethinin 570. yılı, tarihi ve kültürel açıdan önemli bir dönüm noktasını temsil ettiği için çeşitli şekillerde kutlanmaktadır.
"Bir çağın açılıp bir çağın kapandığı 29 MAYIS İSTANBUL’UN FETHI KUTLU OLSUN."
"Ya İstanbul beni alır, ya ben İstanbul'u alırım'' diyen İstanbul'un Fatihi Fatih Sultan Mehmet Han'ı ve askerlerini Feth'in 570.yılında rahmetle ve dualarla anıyoruz."
"İstanbul'u biz Türklere armağan eden başta Büyük Türk Hakanı Fatih Sultan Mehmet Han ve Büyük Türk Hakanı Gazi Mareşal Mustafa Kemal Atatürk'ü rahmetle anıyoruz. "
"Biz toprаklаrı değil gönülleri feth etmeye gidiyoruz." İstanbul’un Fethi’nin 570. yıl dönümü kutlu olsun.
"İstanbul’un Fethi’nin 570. yılı kutlu olsun.
Fatih Sultan Mehmed Han başta olmak üzere, bu toprakları bizlere vatan kılan tüm kahramanlarımızı rahmetle ve minnetle yâd ediyorum."
"Tarihin dönüm noktalarından biri olan İstanbulun Fethinin 570. yıl dönümü heyecanını yaşıyoruz. İstanbul’un Fethi kutlu olsun."