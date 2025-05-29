İstanbul'un fethine özel SOLOTÜRK gösterisi: Gösteri ne zaman, nerede, saat başlayacak?
SOLOTÜRK, İstanbul’un fethi kutlamaları kapsamında İstanbul semalarında gösteri uçuşu gerçekleştirecek. Gösteriyi takip etmek isteyen vatandaşlar, SOLOTÜRK tarafından yapılan açıklamaları takip ediyor. Peki, İstanbul'un fethi SOLOTÜRK gösterisi ne zaman, nerede, saat başlayacak?
Türk Hava Kuvvetlerinin gösteri ekibi SOLOTÜRK, İstanbul'un fethi etkinlikleri kapsamında uçuş gerçekleştirecek. 27 Mayıs 2025 tarihinde çevre tanıma ve prova uçuşu yapılacak.