İstanbul'un fethine özel SOLOTÜRK gösterisi: Gösteri ne zaman, nerede, saat başlayacak?

SOLOTÜRK, İstanbul’un fethi kutlamaları kapsamında İstanbul semalarında gösteri uçuşu gerçekleştirecek. Gösteriyi takip etmek isteyen vatandaşlar, SOLOTÜRK tarafından yapılan açıklamaları takip ediyor. Peki, İstanbul'un fethi SOLOTÜRK gösterisi ne zaman, nerede, saat başlayacak?

İstanbul'un fethine özel SOLOTÜRK gösterisi: Gösteri ne zaman, nerede, saat başlayacak? - 1

Türk Hava Kuvvetlerinin gösteri ekibi SOLOTÜRK, İstanbul'un fethi etkinlikleri kapsamında uçuş gerçekleştirecek. 27 Mayıs 2025 tarihinde çevre tanıma ve prova uçuşu yapılacak.


TÜRKİYE HABERLERİ

İstanbul'un fethine özel SOLOTÜRK gösterisi: Gösteri ne zaman, nerede, saat başlayacak? - 2

İstanbul Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımla  SOLOTÜRK gösterisinin yeri, tarihi ve saati paylaşıldı:

İstanbul'un fethine özel SOLOTÜRK gösterisi: Gösteri ne zaman, nerede, saat başlayacak? - 3

SOLOTÜRK GÖSTERİSİNE İLİŞKİN RESMİ DUYURULAR

Valilikten yapılan paylaşımda "29 Mayıs 2025 Perşembe saat 19.00'da ise gösteri uçuşu gerçekleştirecektir. Yenikapı Meydanı'nda gerçekleşecek olan etkinliği vatandaşlarımızın bilgisine sunarız." ifadelerine yer verildi.


İstanbul'un fethine özel SOLOTÜRK gösterisi: Gösteri ne zaman, nerede, saat başlayacak? - 4

SOLOTÜRK'in resmi hesabından yapılan açıklamada; "SOLOTÜRK, İstanbul’un Fethi kutlamaları kapsamında Yenikapı Meydanında gösteri uçuşu icra etmeye geliyor. Tüm İstanbulluları fetih gösterimize bekliyoruz." denildi.

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