İstanbul'un fethine özel SOLOTÜRK gösterisi: Gösteri ne zaman, nerede, saat başlayacak?

SOLOTÜRK GÖSTERİSİNE İLİŞKİN RESMİ DUYURULAR

Valilikten yapılan paylaşımda "29 Mayıs 2025 Perşembe saat 19.00'da ise gösteri uçuşu gerçekleştirecektir. Yenikapı Meydanı'nda gerçekleşecek olan etkinliği vatandaşlarımızın bilgisine sunarız." ifadelerine yer verildi.





