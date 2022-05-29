İstanbul'un fethinin 569. yıl dönümü kutlanıyor: Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk fidanı dikti

İstanbul'un Fethi'nin 569. yıl dönümü kutlamaları kapsamında Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilen fetih şöleni, vatandaşların yoğun katılımıyla başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'un Fethi'nin 569. yıl dönümünde Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nin fidan dikim törenine katıldı. İlk fidanı Cumhurbaşkanı Erdoğan dikti. Türkiye'nin en büyük, dünyanın ise 5. büyük parkı olacak Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'ne İstanbul'un 29 Mayıs 1453'te fethedilmesini simgeleyen 145 bin 300 ağaç dikilecek.

Haberler - Anadolu Ajansı - DHA 29.05.2022 - 17:40 | Son Güncelleme : 29.05.2022 - 17:47

İstanbul'un fethinin 569. yıl dönümü kutlanıyor: Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk fidanı dikti - 1

Fetih şöleni için Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde, üzerinde "İstanbul'un Fethi'nin 569. Yıldönümü Kutlamaları" ve "Millet Bahçesi ilk fidan dikim töreni" kutlamaları yazan dev platformlar kuruldu.

İstanbul'un fethinin 569. yıl dönümü kutlanıyor: Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk fidanı dikti - 2

Şölen alanının bir çok noktasına büyük Türk bayrakları ile Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın posterleri asıldı.

İstanbul'un fethinin 569. yıl dönümü kutlanıyor: Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk fidanı dikti - 3

Kutlamalara katılmak için 'nin dört bir yanından gelen çok sayıda vatandaş, oluşturulan kontrol noktalarından geçerek alanı doldurdu.

İstanbul'un fethinin 569. yıl dönümü kutlanıyor: Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk fidanı dikti - 4

Basın mensupları da kendileri için oluşturulan alanda etkinliği takip ediyor.

İstanbul'un fethinin 569. yıl dönümü kutlanıyor: Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk fidanı dikti - 5

Mehteran konseriyle başlayan fetih şöleninde Türk Yıldızları gösteri yaptı.
Yücel Arzen'in konser verdiği şölende vatandaşlar ellerindeki Türk bayraklarıyla seslendirilen türkülere ve ezgilere eşlik etti.
Bu arada Yeşilköy Sahili ve İncirli'de çok sayıda vatandaş da şölen alalına ulaşmaya çalışıyor.

İstanbul'un fethinin 569. yıl dönümü kutlanıyor: Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk fidanı dikti - 6

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İLK FİDANI DİKTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kutlamaların yapıldığı şölen alanına giriş yaptı.
Erdoğan'ın katılımıyla ilk fidan dikim töreni gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’a kendilerine eşlik eden çocuklarla birlikte ilk fidanı dikti.

İstanbul'un fethinin 569. yıl dönümü kutlanıyor: Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk fidanı dikti - 7

Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'ndeki 5 milyon 61 bin metrekarelik alanda İstanbul'un fethini temsilen 145 bin 300 ağaç dikilecek. 

İstanbul'un fethinin 569. yıl dönümü kutlanıyor: Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk fidanı dikti - 8

FİDAN DİKİM TÖRENİ İÇİN ÖRNEK BAHÇE OLUŞTURULDU

Fetih kutlamalarının ardından fidan dikimi töreninin yapılacağı Millet Bahçesi'nde de örnek bir bahçe oluşturuldu. Fethin yıl dönümünü simgelemek amacıyla alana 569 tane fidan dikildi. 

İstanbul'un fethinin 569. yıl dönümü kutlanıyor: Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk fidanı dikti - 9

Bahçede temsili bisiklet ve yürüyüş alanları ve çardak bulunuyor. Bahçede 350 yıllık zeytin ağacı ve 40-50 yılllık ağaçlar da yer alıyor. İşçiler fidan dikim töreni için alanı temizlemeye, çiçekleri ve toprağı düzenlemeye devam ediyor. Atatürk Havalimanı'na yapılacak ve 5 milyon 61 bin metrekarelik alana kurulacak olan Millet Bahçesi'ne 145 bin 300 ağaç dikilmesi planlanıyor.

İstanbul'un fethinin 569. yıl dönümü kutlanıyor: Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk fidanı dikti - 10

İLK ETABININ 2023 MAYIS'INDA TAMAMLANMASI PLANLANIYOR

Millet Bahçesi'nde tüm bahçeyi boylu boyunca geçen bir dere yer alacak. İbreli ve yapraklı ağaçların birlikte kullanılmasıyla dört mevsim yeşil kalacak. Etkinlik Çayırı, 28 bin kişi kapasitesiyle büyük ve toplu etkinliklere ev sahipliği yapacak.

İstanbul'un fethinin 569. yıl dönümü kutlanıyor: Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk fidanı dikti - 11

2 bin kişilik seyirci kapasitesine sahip spor alanında aynı anda 300 kişi spor yapabilecek. 10 bin metrekarelik alanda 7 farklı konseptte çocuk oyun alanları yapılacak.

İstanbul'un fethinin 569. yıl dönümü kutlanıyor: Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk fidanı dikti - 12

Buradaki tüm peronlar, hangarlar ve binalar kalacak, restore edilecek ve bu binalarda ulusal ve uluslararası fuarlar ve sergiler düzenlenecek. Gençler için yazılım üretecekleri bilim merkezi oluşturulacak. Olası bir afet durumunda İstanbul’un afet toplanma alanı, deprem toplanma alanı da yine burası olacak. İlk etabın 2023 Mayıs'ında açılması planlanıyor.

İstanbul'un fethinin 569. yıl dönümü kutlanıyor: Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk fidanı dikti - 13

Fetih kutlamalarından kareler...

İstanbul'un fethinin 569. yıl dönümü kutlanıyor: Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk fidanı dikti - 14
İstanbul'un fethinin 569. yıl dönümü kutlanıyor: Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk fidanı dikti - 15

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