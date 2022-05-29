İstanbul'un fethinin 569. yıl dönümü kutlanıyor: Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk fidanı dikti

Haberler - Anadolu Ajansı - DHA 29.05.2022 - 17:40 | Son Güncelleme : 29.05.2022 - 17:47
Fetih şöleni için Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde, üzerinde "İstanbul'un Fethi'nin 569. Yıldönümü Kutlamaları" ve "Millet Bahçesi ilk fidan dikim töreni" kutlamaları yazan dev platformlar kuruldu.
Şölen alanının bir çok noktasına büyük Türk bayrakları ile Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın posterleri asıldı.
Kutlamalara katılmak için Türkiye'nin dört bir yanından gelen çok sayıda vatandaş, oluşturulan kontrol noktalarından geçerek alanı doldurdu.
Basın mensupları da kendileri için oluşturulan alanda etkinliği takip ediyor.
Mehteran konseriyle başlayan fetih şöleninde Türk Yıldızları gösteri yaptı.
Yücel Arzen'in konser verdiği şölende vatandaşlar ellerindeki Türk bayraklarıyla seslendirilen türkülere ve ezgilere eşlik etti.
Bu arada Yeşilköy Sahili ve İncirli'de çok sayıda vatandaş da şölen alalına ulaşmaya çalışıyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kutlamaların yapıldığı şölen alanına giriş yaptı.
Erdoğan'ın katılımıyla ilk fidan dikim töreni gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’a kendilerine eşlik eden çocuklarla birlikte ilk fidanı dikti.
Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'ndeki 5 milyon 61 bin metrekarelik alanda İstanbul'un fethini temsilen 145 bin 300 ağaç dikilecek.
Fetih kutlamalarının ardından fidan dikimi töreninin yapılacağı Millet Bahçesi'nde de örnek bir bahçe oluşturuldu. Fethin yıl dönümünü simgelemek amacıyla alana 569 tane fidan dikildi.
Bahçede temsili bisiklet ve yürüyüş alanları ve çardak bulunuyor. Bahçede 350 yıllık zeytin ağacı ve 40-50 yılllık ağaçlar da yer alıyor. İşçiler fidan dikim töreni için alanı temizlemeye, çiçekleri ve toprağı düzenlemeye devam ediyor. Atatürk Havalimanı'na yapılacak ve 5 milyon 61 bin metrekarelik alana kurulacak olan Millet Bahçesi'ne 145 bin 300 ağaç dikilmesi planlanıyor.
Millet Bahçesi'nde tüm bahçeyi boylu boyunca geçen bir dere yer alacak. İbreli ve yapraklı ağaçların birlikte kullanılmasıyla dört mevsim yeşil kalacak. Etkinlik Çayırı, 28 bin kişi kapasitesiyle büyük ve toplu etkinliklere ev sahipliği yapacak.
2 bin kişilik seyirci kapasitesine sahip spor alanında aynı anda 300 kişi spor yapabilecek. 10 bin metrekarelik alanda 7 farklı konseptte çocuk oyun alanları yapılacak.
Buradaki tüm peronlar, hangarlar ve binalar kalacak, restore edilecek ve bu binalarda ulusal ve uluslararası fuarlar ve sergiler düzenlenecek. Gençler için yazılım üretecekleri bilim merkezi oluşturulacak. Olası bir afet durumunda İstanbul’un afet toplanma alanı, deprem toplanma alanı da yine burası olacak. İlk etabın 2023 Mayıs'ında açılması planlanıyor.
Fetih kutlamalarından kareler...