İstanbul'un fethinin 569. yıl dönümü kutlanıyor: Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk fidanı dikti

Bahçede temsili bisiklet ve yürüyüş alanları ve çardak bulunuyor. Bahçede 350 yıllık zeytin ağacı ve 40-50 yılllık ağaçlar da yer alıyor. İşçiler fidan dikim töreni için alanı temizlemeye, çiçekleri ve toprağı düzenlemeye devam ediyor. Atatürk Havalimanı'na yapılacak ve 5 milyon 61 bin metrekarelik alana kurulacak olan Millet Bahçesi'ne 145 bin 300 ağaç dikilmesi planlanıyor.