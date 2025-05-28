İstanbul'un fethinin 572. yıl dönümü: İstanbul'un fethi ne zaman, kaç gün sürdü? İstanbul'un fethinin önemi nedir?
İstanbul'un fethi, dünya tarihinin seyrini değiştiren en önemli olaylardan biri olarak kabul ediliyor. 29 Mayıs 1453 tarihinde gerçekleşen bu büyük zaferin üzerinden tam 572 yıl geçti. Her yıl coşku ve gururla anılan bu tarihi olay, hem Osmanlı İmparatorluğu'nun yükselişinde bir dönüm noktası hem de Orta Çağ'ın sonunu simgeleyen bir milattır. Peki, İstanbul'un fethi ne zaman, kaç gün sürdü? İşte dünya tarihinde büyük yeri olan İstanbul'un fethinin önemi.
Tarihin akışını değiştiren büyük zaferin yani İstanbul'un fethinin üzerinden tam 572 yıl geçti. Genç padişah II. Mehmet’in azmi ve stratejisiyle 29 Mayıs 1453’te fethedilen İstanbul, sadece bir şehrin değil, bir çağın kapılarını açtı. Her yıl olduğu gibi bu yıl da İstanbul’un fethi coşku ve gururla anılıyor. Peki, İstanbul'un fethi ne zaman, kaç gün sürdü? İstanbul'un fethinin önemi nedir? İşte tarihin en önemli dönüm noktalarından biri hakkında merak edilenler...