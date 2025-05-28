İstanbul'un fethinin 572. yıl dönümü: İstanbul'un fethi ne zaman, kaç gün sürdü? İstanbul'un fethinin önemi nedir?

Tarihin akışını değiştiren büyük zaferin yani İstanbul'un fethinin üzerinden tam 572 yıl geçti. Genç padişah II. Mehmet’in azmi ve stratejisiyle 29 Mayıs 1453’te fethedilen İstanbul, sadece bir şehrin değil, bir çağın kapılarını açtı. Her yıl olduğu gibi bu yıl da İstanbul’un fethi coşku ve gururla anılıyor. Peki, İstanbul'un fethi ne zaman, kaç gün sürdü? İstanbul'un fethinin önemi nedir? İşte tarihin en önemli dönüm noktalarından biri hakkında merak edilenler...