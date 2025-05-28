İstanbul'un fethinin 572. yıl dönümü: İstanbul'un fethi ne zaman, kaç gün sürdü? İstanbul'un fethinin önemi nedir?

İstanbul'un fethi, dünya tarihinin seyrini değiştiren en önemli olaylardan biri olarak kabul ediliyor. 29 Mayıs 1453 tarihinde gerçekleşen bu büyük zaferin üzerinden tam 572 yıl geçti. Her yıl coşku ve gururla anılan bu tarihi olay, hem Osmanlı İmparatorluğu'nun yükselişinde bir dönüm noktası hem de Orta Çağ'ın sonunu simgeleyen bir milattır. Peki, İstanbul'un fethi ne zaman, kaç gün sürdü? İşte dünya tarihinde büyük yeri olan İstanbul'un fethinin önemi.

İstanbul'un fethinin 572. yıl dönümü: İstanbul'un fethi ne zaman, kaç gün sürdü? İstanbul'un fethinin önemi nedir? - 1

Tarihin akışını değiştiren büyük zaferin yani İstanbul'un fethinin üzerinden tam 572 yıl geçti. Genç padişah II. Mehmet’in azmi ve stratejisiyle 29 Mayıs 1453’te fethedilen İstanbul, sadece bir şehrin değil, bir çağın kapılarını açtı. Her yıl olduğu gibi bu yıl da İstanbul’un fethi coşku ve gururla anılıyor. Peki, İstanbul'un fethi ne zaman, kaç gün sürdü? İstanbul'un fethinin önemi nedir? İşte tarihin en önemli dönüm noktalarından biri hakkında merak edilenler...

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İstanbul'un fethinin 572. yıl dönümü: İstanbul'un fethi ne zaman, kaç gün sürdü? İstanbul'un fethinin önemi nedir? - 2

İSTANBUL'UN FETHİ NE ZAMAN GERÇEKLEŞTİ?

İstanbul, 29 Mayıs 1453 tarihinde, Osmanlı Padişahı II. Mehmet (Fatih Sultan Mehmet) tarafından fethedildi. Henüz 21 yaşında olan II. Mehmet, Bizans İmparatorluğu’nun başkenti olan Konstantinopolis’i alarak hem askeri hem de siyasi açıdan büyük bir başarıya imza attı.

Bu zaferle birlikte, II. Mehmet "Fatih" unvanını aldı ve İstanbul, Osmanlı Devleti'nin yeni başkenti oldu.

İstanbul'un fethinin 572. yıl dönümü: İstanbul'un fethi ne zaman, kaç gün sürdü? İstanbul'un fethinin önemi nedir? - 3

FETİH KAÇ GÜN SÜRDÜ?

Fetih hazırlıkları aylar öncesinden başlasa da kuşatma 6 Nisan 1453 tarihinde resmen başladı. Osmanlı ordusu, surlarla çevrili şehri kuşatma altına aldı ve 53 gün süren yoğun çatışmaların ardından 29 Mayıs günü İstanbul fethedildi. Yani kuşatma süreci toplam 53 gün sürdü.

Bu süre zarfında Osmanlı ordusu karadan ve denizden büyük bir stratejik mücadele verdi. Özellikle Haliç’e indirilen gemiler ve dev toplarla yapılan saldırılar, fethin seyrini değiştiren önemli hamleler oldu.

İstanbul'un fethinin 572. yıl dönümü: İstanbul'un fethi ne zaman, kaç gün sürdü? İstanbul'un fethinin önemi nedir? - 4

İSTANBUL'UN FETHİ'NİN ÖNEMİ NEDİR?

İstanbul'un fethi sadece bir şehrin ele geçirilmesinden ibaret değil; aynı zamanda birçok tarihi süreci etkileyen bir olaydır.

İstanbul'un Fatih Sultan Mehmet ve donanmasıyla fethedilmesiyle birlikte şunlar yaşandı;

İstanbul'un fethinin 572. yıl dönümü: İstanbul'un fethi ne zaman, kaç gün sürdü? İstanbul'un fethinin önemi nedir? - 5

1- Orta Çağ'ın sona erdiği, Yeni Çağ’ın başladığı kabul edilir.

2- Bizans İmparatorluğu resmen sona ermiştir.

3- Osmanlı Devleti, büyük bir imparatorluk yolunda önemli bir adım atmıştır.

4- İstanbul, kültürel, dini ve ticari açıdan dünyanın en önemli merkezlerinden biri haline gelmiştir.

5- Batı’da yeni deniz yolları arayışı başlamış, bu da Coğrafi Keşifler’e zemin hazırlamıştır.

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