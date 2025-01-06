İstanbul'un gizli saklı geçitleri: Bilinmeyen yollar sırlara açılıyor
İstanbul, yüzlerce yıllık tarihi boyunca yeraltında sayısız gizli geçide ve tünellere ev sahipliği yaptı. Arkeologlar ve tarihçilerin araştırmalarına göre, bu tüneller şehirdeki çeşitli tarihi semtlerin altında, bazıları Roma, bazıları Bizans ve bazıları Osmanlı dönemine ait yapılarla bağlantılı durumda. Bu yapıların izini sürmek, adeta şehrin altında gizli bir tarih yolculuğuna çıkmak anlamına geliyor.
YERALTINDAKİ SIR: İSTANBUL BOĞAZI GEÇİTLERİ
Tarihçiler, İstanbul Boğazı’nın altında gizli tünellerin bulunduğunu iddia ediyor. Bu tünellerin, bugün bildiğimiz