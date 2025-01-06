İstanbul'un gizli saklı geçitleri: Bilinmeyen yollar sırlara açılıyor

SULTANAHMET'TEKİ ESRARENGİN BAĞLANTILAR

Sultanahmet’teki tarihi yapıların altında bulunan tüneller, araştırmacıların özellikle dikkatini çekiyor. Antik Roma Hipodromu altında keşfedilen geniş duvarlar, karanlık koridorlar ve gizemli odalar, bu yapıların zamanında çok amaçlı kullanıldığını gösteriyor. Ancak her bir keşif, yeni soruları da beraberinde getiriyor.



Kaçış ve Sığınak Amaçlı Kullanım: Bizans ve Osmanlı dönemlerinde özellikle üst düzey yöneticiler ve saray mensupları tarafından kullanılan gizli tüneller, kimi zaman sığınak, kimi zaman da kaçış yolu olarak hizmet vermiştir. Fatih Sultan Mehmet’in emriyle inşa edilen Yedikule ve Ayvansaray tünelleri gibi yapıların, askeri ve stratejik önem taşıdığı düşünülse de hala sırlarını korumaktadır.