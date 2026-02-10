İstanbul'un göbeğinde dehşet evi! İhbar üzerine harekete geçildi, bir deri bir kemik kadın bulundu

Annenin ölümünün ardından eve polis ekipleri gelerek incelemelerde bulundu, anne Ünzile'nin cenazesi de sessiz sedasız bir şekilde defnedildi.

Bazı iddialarda annenin de bakımsızlık ve yetersiz beslenme nedeniyle yaşamını yitirdiği öne sürüldü. Eve giren komşular yiyecek bulunmayan, eşyasız ve bakımsız bir ortamla karşılaştıkları gibi bir deri bir kemik halde kalmış, vücudunda dayak izini andıran yaralar bulunan bir kadını gördü.



Fotoğraflar ve mesajlarla ATV'de yayınlanan Müge Anlı'ya bildirilen olay, programda yapılan çağrıların ardından ihbar kabul edildi. Ekipler, dehşetin yaşandığı iddia edilen eve giderek inceleme başlattı. Sağlık ekiplerinin de geldiği adresten bir deri bir kemik kalmış kadın, ambulansa bindirildi.