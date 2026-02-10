İstanbul'un göbeğinde dehşet evi! İhbar üzerine harekete geçildi, bir deri bir kemik kadın bulundu
10.02.2026 16:08
Son Güncelleme: 10.02.2026 16:19
NTV - Haber Merkezi
İstanbul Gaziosmanpaşa'daki bir eve yönelik yapılan ihbarla harekete geçen ekipler, eve girdiklerinde bir deri bir kemik halde, vücudunda çok sayıda dayak izi olan bir kadını buldu. İşte korkunç olaydan ayrıntılar...
Gaziosmanpaşa'nın Sarıgöl Mahallesi'ndeki bir apartmanda yaşanan olay, mahalle sakinlerinin ihbarıyla ortaya çıktı.
İddialara göre aynı evde yaşayan iki kız kardeşten biri, uzun süredir insani koşullardan uzak bir şekilde yaşam mücadelesi veriyordu. Yine aynı evde yaşayan anne Ünzile ise kısa bir süre önce hayatını kaybetmişti.
Annenin ölümünün ardından eve polis ekipleri gelerek incelemelerde bulundu, anne Ünzile'nin cenazesi de sessiz sedasız bir şekilde defnedildi.
Bazı iddialarda annenin de bakımsızlık ve yetersiz beslenme nedeniyle yaşamını yitirdiği öne sürüldü. Eve giren komşular yiyecek bulunmayan, eşyasız ve bakımsız bir ortamla karşılaştıkları gibi bir deri bir kemik halde kalmış, vücudunda dayak izini andıran yaralar bulunan bir kadını gördü.
Fotoğraflar ve mesajlarla ATV'de yayınlanan Müge Anlı'ya bildirilen olay, programda yapılan çağrıların ardından ihbar kabul edildi. Ekipler, dehşetin yaşandığı iddia edilen eve giderek inceleme başlattı. Sağlık ekiplerinin de geldiği adresten bir deri bir kemik kalmış kadın, ambulansa bindirildi.
Ailenin akrabası olduğunu belirten Canan Güler, programa telefonla bağlanıp hayatını kaybeden Ünzile Hanım'ın psikolojik sorunları olduğunu öne sürdü.
Güler, yaşamını yitiren Ünzile Hanım'ın seneler önce kızlarını erkek tarafı akrabalarından kaçırarak bir daha kendileriyle görüştürmediğini de iddia etti.
Ayrıca apartman sakinleri, anne Ünzile'nin zaman zaman çığlıklar atarak yardım istediğini, hasta olan kızının kendisine şiddet uyguladığını, hatta komşulara büyük kızı için "Bize ölü eti yediriyor, yatağa bağımlı kızımı dövüyor." dediğini söyledi.