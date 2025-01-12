İstanbul'un göbeğinde mide bulandıran görüntü: Sel olduğunda caddeye fışkırıyor!
İstanbul'un en eski ilçelerinden biri olan Üsküdar'a bağlı Çengelköy Mahallesinde, denize akan kanalizalyon kirliliğe yol açtı. Özellikle aşırı yağışlı günlerde insan atıklarının caddeye fışkırdığı ve kötü koku yaydığı iddia edildi.
Üsküdar'da özellikle amatör balıkçılıkla uğraşan vatandaşların sıkça ziyaret ettiği Kuleli Caddesi'nde çevre kirliliği yaşanıyor.
Çengelköy Mahallesi Kuleli Caddesi'ndeki sahilde kanalizasyon suyu denize akıyor.
Kanalizasyonun İstanbul Boğazı'na aktığı yerde, kahverengi bir tabaka su yüzeyini kaplarken, vatandaşlar duruma tepki gösterdi.