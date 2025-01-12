İstanbul'un göbeğinde mide bulandıran görüntü: Sel olduğunda caddeye fışkırıyor!

İstanbul'un en eski ilçelerinden biri olan Üsküdar'a bağlı Çengelköy Mahallesinde, denize akan kanalizalyon kirliliğe yol açtı. Özellikle aşırı yağışlı günlerde insan atıklarının caddeye fışkırdığı ve kötü koku yaydığı iddia edildi.

İstanbul'un göbeğinde mide bulandıran görüntü: Sel olduğunda caddeye fışkırıyor! - 1

Üsküdar'da özellikle amatör balıkçılıkla uğraşan vatandaşların sıkça ziyaret ettiği Kuleli Caddesi'nde çevre kirliliği yaşanıyor.

Çengelköy Mahallesi Kuleli Caddesi'ndeki sahilde kanalizasyon suyu denize akıyor.

Kanalizasyonun İstanbul Boğazı'na aktığı yerde, kahverengi bir tabaka su yüzeyini kaplarken, vatandaşlar duruma tepki gösterdi.

Üsküdar'da kanalizasyon suyu denizi kahverengiye çevirdi

TÜRKİYE HABERLERİ

İstanbul'un göbeğinde mide bulandıran görüntü: Sel olduğunda caddeye fışkırıyor! - 2

BAZI GÜNLER CADDEYE FIŞKIRIYOR

Yücel Kalyoncu, aynı bölgede 4-5 yıl önce çalışma yapıldığını ve bu noktaya gider konduğunu belirterek, "Denize doğru aktığı için bir hayli kirlilik yaratıyor. Bazı günlerde çok yağmur yağdığında, sel olduğunda bu sefer kanalizasyondan caddeye fışkırıyor. O zaman burası insan dışkılarıyla doluyor." dedi.

İstanbul'un göbeğinde mide bulandıran görüntü: Sel olduğunda caddeye fışkırıyor! - 3

"HERKES ŞİKAYET ETTİ"

Kalyoncu, bu durumdan şikayetçi olduklarını anlatarak, şunları kaydetti:

"Yapılması gerektiğini söylüyoruz. Yapıldı falan diyorlar ama yeterli değil. Yine buraya aynı pislikler geliyor. Bir ay önce taştı, yine herkes şikayet etti. Buralar leş gibi kokuyordu. Bizim arkadaşlar başvuruda bulundu. Geliyorlar, bakıyorlar. Bir sorun olmadığı günlerde geliyorlar. Aslında sel bastığı zaman, büyük yağmurlar yağdığı zaman gelseler ve görseler nasıl olduğunu anlarlar."

İstanbul'un göbeğinde mide bulandıran görüntü: Sel olduğunda caddeye fışkırıyor! - 4

BAKANLIK İNCELEME BAŞLATTI

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, olayla ilgili inceleme başlattı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Kuleli Askeri Lisesi önünde denize atık su deşarjı olduğuna ilişkin ihbar alındığı belirtilerek Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı denetim ekiplerinin bölgeye yönlendirildiği belirtildi. Açıklamada, "Atık suyun kaynağının tespiti için incelemeler devam etmektedir. İnceleme neticesinde atıksu deşarjına neden olan kurum veya kuruluşlar hakkında gerekli işlemler yapılacaktır." ifadeleri kullanıldı.

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