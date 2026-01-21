İstanbul'un göbeğindeki otomatik silahlı suikastın görüntüsü ortaya çıktı

21.01.2026 10:26

NTV - Haber Merkezi

İstanbul'un göbeğinde 40 kurşunla öldürülen Burak Tunçel cinayetinde yeni görüntüler ortaya çıktı.

İstanbul'un Kağıthane ilçesinde gerçekleşen suikastın görüntüsü ortaya çıktı.

 

TUNÇEL'İN ARABASINA BİNMESİNİ BEKLEDİLER

Güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntülerde Tunçel'in bir marketin önünden geçerek aracına yöneldiği görülüyor.
Bu sırada beyaz aracın hemen yanındaki araçta bulunan saldırganlar, Tunçel'in aracına binmesini bekliyor.

ARACA BİNDİKTEN SONRA YAYLIM ATEŞİNE TUTTULAR

Tunçel aracına bindiği anda siyah araçtan inen saldırganlar, otomatik silahlarla ateş etmeye başlıyor.

 

Saldırganlar aracı kurşun yağmuruna tuttuğu sırada çevredekilerin panikle kaçtığı görülüyor.

40'A YAKIN KURŞUN İSABET ETTİ

Olay 15 Ocak'ta yaşanmıştı. Hamidiye Mahallesi'ndeki Fazilet Caddesi'nde park halindeki araca kimliği belirsiz iki saldırgan tarafından otomatik silahlarla ateş açılmıştı.

 

40'a yakın kurşunun isabet ettiği otomobilin sürücüsü Burak Tunçel yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirmişti.

 

Olay sonrası polis ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucunda araç içerisinde Tunçel'in uzun namlulu silahlarla öldürülmesi ile ilgili olarak şüphelilerle birlikte hareket eden üç şüpheli yapılan operasyonla yakalanarak gözaltına alınmıştı.

ARACA GPS TAKMIŞLAR

Saldırganların, Tunçel'in aracının aracının altına GPS (sinyal takip) cihazı yerleştirdiği belirlendi.

 

Saat 03.00'te aracın yananı geldikleri tespit edilen saldırganların yaklaşık 9 saat bekledikleri ve Tunçel araca bindiği sırada harekete geçtikleri tespit edildi.

 

SALDIRGANLAR ARACINI YAKTI

Ortalığı savaş alanına çeviren saldırganların geldikleri araca binerek olay yerinden uzaklaştıkları ardından aracı Kemerburgaz'da yaktıkları belirlendi.

 

Olaydan 10 gün önce cezaevinden tahliye edilen Tunçel’in ise poliste 12 suç kaydı olduğu ortaya çıktı.

 

