İstanbul'un göbeğindeki otomatik silahlı suikastın görüntüsü ortaya çıktı

Olay 15 Ocak'ta yaşanmıştı. Hamidiye Mahallesi'ndeki Fazilet Caddesi'nde park halindeki araca kimliği belirsiz iki saldırgan tarafından otomatik silahlarla ateş açılmıştı.

40'a yakın kurşunun isabet ettiği otomobilin sürücüsü Burak Tunçel yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirmişti.

Olay sonrası polis ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucunda araç içerisinde Tunçel'in uzun namlulu silahlarla öldürülmesi ile ilgili olarak şüphelilerle birlikte hareket eden üç şüpheli yapılan operasyonla yakalanarak gözaltına alınmıştı.