İstanbul'un gökdelenleri kırmızı beyaza büründü

Corona virüs salgını nedeniyle çalışanların birçoğunun evden çalışma sistemine geçtiği Maslak'taki gökdelenler Türk bayraklarıyla donatıldı.
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DHA 19.05.2020 - 09:52
19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı bu yıl corona virüs önlemleri gölgesinde kutlanıyor.
Salgın nedeniyle büyük çoğunluğu evden çalışma sistemine geçen şirketlerin bulunduğu Maslak'taki gökdelenler, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı'nın 101. yıl kutlamaları nedeniyle kırmızı-beyaza büründü.
Bölgede bulunan çok sayıda gökdelene Atatürk posteri ve Türk bayrakları asıldı.
Havadan görüntülenen Maslak'ta dev Türk bayrakları görsel şölen oluşturdu.
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