İstanbul'un havası gittikçe kirleniyor. İşte havası en temiz ve en kirli ilçeler

Azot dioksit hava kirliliği oranı şubatta 7 istasyonda azaldı, 10 istasyonda artış gösterdi.

Şubat ayında azot dioksit hava kirliliği oranının bir önceki yılın aynı dönemine göre en fazla azaldığı istasyon yüzde 16 ile Aksaray oldu. Bunu sırasıyla yüzde 8'le Sancaktepe, Selimiye ve Bağcılar istasyonları takip etti.

Azot dioksit hava kirliliği oranının şubatta bir önceki yılın aynı dönemine göre en fazla arttığı istasyonlar, yüzde 94'le Çatladıkapı ve yüzde 77'le Sarıyer olarak kaydedildi.

İstanbul'da bulunan istasyonların hava kirliliği azot dioksit ortalaması şu şekilde: