İstanbul'un köprüleri Azerbaycan bayrağı renklerine büründü
Azerbaycan Cumhuriyeti'nin ilan edilmesinin 102. yılı dolayısıyla 15 Temmuz Şehitler, Fatih Sultan Mehmet ve Yavuz Sultan Selim köprüleri ile Galata Kulesi, Azerbaycan bayrağının renkleriyle ışıklandırıldı.
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Anadolu Ajansı 27.05.2020 - 22:44
Önemli günlerde renk ve ışık gösterileriyle aydınlatılan köprüler, bu kez Azerbaycan Cumhuriyeti'nin bağımsızlık yıldönümü dolayısıyla Azerbaycan bayrağının renklerine büründürüldü.
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