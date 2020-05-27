İstanbul'un köprüleri Azerbaycan bayrağı renklerine büründü

Azerbaycan Cumhuriyeti'nin ilan edilmesinin 102. yılı dolayısıyla 15 Temmuz Şehitler, Fatih Sultan Mehmet ve Yavuz Sultan Selim köprüleri ile Galata Kulesi, Azerbaycan bayrağının renkleriyle ışıklandırıldı.

Anadolu Ajansı 27.05.2020 - 22:44

Önemli günlerde renk ve ışık gösterileriyle aydınlatılan köprüler, bu kez Azerbaycan Cumhuriyeti'nin bağımsızlık yıldönümü dolayısıyla Azerbaycan bayrağının renklerine büründürüldü.

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