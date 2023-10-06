İstanbul’un kurtuluşunun 100. yıl dönümü Taksim’de kutlandı

Gül, törende, İstanbul'un 5 yıla yakın işgal altında kaldığını hatırlatarak kara günlerin kahraman ordunun şehre girişiyle sona erdiğini belirterek, "İşgalciler tam da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi; 'geldikleri gibi bir daha dönmemek üzere gittiler.' İstanbul’un kurtuluşu, söz konusu vatan olunca aziz milletimizi hiçbir kuvvetin durduramayacağının ispatıdır. Ezelden beri hür yaşayan bir ruhun geleceğe taşınmasıdır. Bugün de bizler aynı ruh, aynı iman ve aynı iradeyle nöbetteyiz." dedi.