İstanbul’un kurtuluşunun 100. yıl dönümü Taksim’de kutlandı

İmamoğlu, farklı medeniyetlere ev sahipliği yapmış İstanbul’a hizmet etmekten mutlu olduğunu söyledi.
Bundan 100 yıl önce, 6 Ekim 1923'te İstanbul'un 4 yıl 10 ay 23 gün süren işgalden kurtulduğunu hatırlatan İmamoğlu, "Aziz Türk milleti, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde Fatih Sultan Mehmet Han'ın mirası İstanbul’u geri aldı. Başta ulu önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere milletimizin göz bebeği İstanbul’umuzun işgalden kurtulması için özveri ile mücadele eden kahraman şehit ve gazilerimizi rahmetle minnetle anıyorum." diye konuştu.