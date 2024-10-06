İstanbul’un kurtuluşunun 101’inci yılı kutlandı | Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan törene mesaj

İstanbul’un düşman işgalinden kurtuluşunun 101’inci yıl dönümü Taksim Cumhuriyet Anıtı’nda düzenlenen törenle kutlandı. Törene bir mesaj gönderen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Cumhuriyetimizi kazanımlarıyla korumak, yaşatmak, muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkarmak, yeni başarılarla daha da güçlendirmek suretiyle geleceğe taşımak için büyük bir azimle çalışmaya devam ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

İstanbul’un kurtuluşunun 101’inci yılı kutlandı | Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan törene mesaj - 1

İstanbul’un düşman işgalinden kurtuluşunun 101’inci yıl dönümü Taksim’deki Cumhuriyet Anıtı önünde düzenlenen törenle kutlandı.

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İstanbul’un kurtuluşunun 101’inci yılı kutlandı | Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan törene mesaj - 2

Taksim Cumhuriyet Anıtı önündeki törene İstanbul Valisi Davut Gül, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Metin Tokel ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, askeri erkan, şehit yakınları, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

İstanbul’un kurtuluşunun 101’inci yılı kutlandı | Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan törene mesaj - 3

Törende, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Gül, Tokel ve İmamoğlu, anıta çelenk bıraktı.

İstanbul’un kurtuluşunun 101’inci yılı kutlandı | Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan törene mesaj - 4

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’DAN MESAJ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da törene bir mesaj gönderdi.

Erdoğan, İstiklal mücadelesinin, vatanı canlarından üstün tutan, kahramanlıklarıyla tarihe mal olan tüm şehitlerin ve gazilerin emsalsiz fedakarlıkları, milletin bağımsızlığına ve özgürlüğüne sahip çıkma kararlılığı sayesinde zaferle neticelendiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında, “Böyle kutlu bir anlayışla kadim medeniyetimizin mirası üzerine kurulan Cumhuriyetimizi kazanımlarıyla korumak, yaşatmak, muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkarmak, yeni başarılarla daha da güçlendirmek suretiyle geleceğe taşımak için büyük bir azimle çalışmaya devam ediyoruz. Bu inançla İstiklal savaşımızın bütün kahramanlarını saygı ve rahmetle anıyorum.” ifadelerini kullandı.
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