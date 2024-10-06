İstanbul’un kurtuluşunun 101’inci yılı kutlandı | Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan törene mesaj
İstanbul’un düşman işgalinden kurtuluşunun 101’inci yıl dönümü Taksim Cumhuriyet Anıtı’nda düzenlenen törenle kutlandı. Törene bir mesaj gönderen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Cumhuriyetimizi kazanımlarıyla korumak, yaşatmak, muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkarmak, yeni başarılarla daha da güçlendirmek suretiyle geleceğe taşımak için büyük bir azimle çalışmaya devam ediyoruz.” ifadelerini kullandı.
İstanbul’un düşman işgalinden kurtuluşunun 101’inci yıl dönümü Taksim’deki Cumhuriyet Anıtı önünde düzenlenen törenle kutlandı.