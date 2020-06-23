İstanbul'un maske ile imtihanı

Corona virüs önlemleri kapsamında İstanbul'da maskesiz dolaşmanın cezası 900 TL. Ancak yapılan denetimlerde Beşiktaş'ta kurala zaman zaman uymadığı görüldü.

DHA 23.06.2020 - 13:48

İstanbul'un maske ile imtihanı - 1
İstanbul Beşiktaş'ta maske takmayan vatandaşlara ceza yağdı.
İstanbul'un maske ile imtihanı - 2
İstanbul'da açık alanlarda maske takma zorunlu hale getirilmesinin ardından ardından maske takmayanlar uyarılıyor.
İstanbul'un maske ile imtihanı - 3
Beşiktaş'ta polis, maske takmayanlara yönelik denetim gerçekleştirdi.
İstanbul'un maske ile imtihanı - 4
Maske takmasına rağmen burnunu kapatmayan vatandaşlar polis tarafından uyarılırken, yanlarında olduğu halde maske takmayan kişilere ise 900'er lira ceza kesildi.
İstanbul'un maske ile imtihanı - 5
İstanbul'un maske ile imtihanı - 6
İstanbul'un maske ile imtihanı - 7
İstanbul'un maske ile imtihanı - 8
İstanbul'un maske ile imtihanı - 9

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