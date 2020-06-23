İstanbul'un maske ile imtihanı

Corona virüs önlemleri kapsamında İstanbul'da maskesiz dolaşmanın cezası 900 TL. Ancak yapılan denetimlerde Beşiktaş'ta kurala zaman zaman uymadığı görüldü. İstanbul Beşiktaş'ta maske takmayan vatandaşlara ceza yağdı. İstanbul'da açık alanlarda maske takma zorunlu hale getirilmesinin ardından ardından maske takmayanlar uyarılıyor. Beşiktaş'ta polis, maske takmayanlara yönelik denetim gerçekleştirdi. Maske takmasına rağmen burnunu kapatmayan vatandaşlar polis tarafından uyarılırken, yanlarında olduğu halde maske takmayan kişilere ise 900'er lira ceza kesildi.