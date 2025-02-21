İstanbul'un meşhur 87 kışında neler oldu?

CENAZELER DEFNEDİLEMEDİ

Ahırkapı’da, Sarayburnu’nda, Büyükçekmece’de donarak ölen insan haberleri geliyordu.



Üç günlük yoğun yağışın ardından kar ve fırtına durdu... İki gündür yapılamayan cenaze definleri gerçekleştirildi.

Bir günlük aranın ardından kar fırtınası bu kez ilk dalgadan daha da şiddetli şekilde hayatı etkiledi.



Sadece okullarda değil, kamu kurumlarında da gün kar tatili ilan edildi.



O tarihlerde İstanbulluları en çok etkileyen şeylerden biri ise gıdaya erişimdi...

Fırınlar çalışmayı sürdürse de Bayrampaşa Hali'ne gelen sebze/meyve kamyonları durunca kentte gıda sıkıntısı da yaşandı.

Yiyecek ve tüp gibi pek çok temel ürünün fiyatlarında ani değişimler oldu.