İstanbul'un meşhur 87 kışında neler oldu?
İstanbul'a ne zaman kar yağacak olsa hemen 1987 kışı akıllara geliyor. O dönemi yaşayanların hafızasından silinmeyen 87 kışında, İstanbul'un Türkiye ve dünyayla bağlantısı adeta kopmuştu. Peki "efsane mart" olarak anılan 1987 Mart ayında neler yaşandı?
Anıl Ekin Gümüş
İstanbul'un tarihinde birçok unutulmaz kış yaşandı. 1987 Mart kışı şahit olanların hala hafızalarında... 1987 kışında, Balkanlar'dan gelen kar fırtınası şehri etkisi altına aldı, kentin simgesi ve en önemli ulaşım aksı olan Boğaziçi Köprüsü'nün bile halatları kopmuştu.