İstanbul'un o ilçesinde 10 saat su kesintisi: Fatih, Avcılar ve Esenyurt'ta sular ne zaman gelecek?
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), Esenyurt Turgut Özal Mahallesi’nde yapılacak çelik boru bağlantı çalışmaları nedeniyle 1 Ekim Çarşamba günü bazı ilçelere su verilemeyeceğini duyurdu. Programa göre, bazı mahallelerdeki kesintiler 10 saati bulacak. Peki, Fatih, Avcılar ve Esenyurt'ta sular ne zaman gelecek?
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) planlı su kesintisi programını paylaştı. İSKİ sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla Esenyurt Turgut Özal Mahallesi’nde yapılacak çelik boru bağlantı çalışmaları nedeniyle 1 Ekim Çarşamba saat 10.00-20.00 arasında Avcılar’ın bazı mahallelerinde su kesintisi uygulanacağını duyurdu.