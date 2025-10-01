İstanbul'un o ilçesinde 10 saat su kesintisi: Fatih, Avcılar ve Esenyurt'ta sular ne zaman gelecek?

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), Esenyurt Turgut Özal Mahallesi’nde yapılacak çelik boru bağlantı çalışmaları nedeniyle 1 Ekim Çarşamba günü bazı ilçelere su verilemeyeceğini duyurdu. Programa göre, bazı mahallelerdeki kesintiler 10 saati bulacak. Peki, Fatih, Avcılar ve Esenyurt'ta sular ne zaman gelecek?

İstanbul'un o ilçesinde 10 saat su kesintisi: Fatih, Avcılar ve Esenyurt'ta sular ne zaman gelecek? - 1

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) planlı su kesintisi programını paylaştı. İSKİ sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla Esenyurt Turgut Özal Mahallesi’nde yapılacak çelik boru bağlantı çalışmaları nedeniyle 1 Ekim Çarşamba saat 10.00-20.00 arasında Avcılar’ın bazı mahallelerinde su kesintisi uygulanacağını duyurdu.

TÜRKİYE HABERLERİ

İstanbul'un o ilçesinde 10 saat su kesintisi: Fatih, Avcılar ve Esenyurt'ta sular ne zaman gelecek? - 2

İSKİ, Avcılar ve Esenyurt ilçelerini kapsayan planlı su kesintisine ilişkin duyuru yaptı. Açıklamaya göre, Esenyurt Turgut Özal Mahallesi’nde çelik boru isale hattında gerçekleştirilecek bağlantı çalışmaları nedeniyle 1 Ekim 2025 Çarşamba 10.00 ile 20.00 saatleri arasında Ambarlı, Cihangir, Deniz Köşkler ve Merkez.


1 EKİM SU KESİNTİSİ PROGRAMININ AYRINTILARI

İstanbul'un o ilçesinde 10 saat su kesintisi: Fatih, Avcılar ve Esenyurt'ta sular ne zaman gelecek? - 3
İstanbul'un o ilçesinde 10 saat su kesintisi: Fatih, Avcılar ve Esenyurt'ta sular ne zaman gelecek? - 4
İstanbul'un o ilçesinde 10 saat su kesintisi: Fatih, Avcılar ve Esenyurt'ta sular ne zaman gelecek? - 5
İstanbul'un o ilçesinde 10 saat su kesintisi: Fatih, Avcılar ve Esenyurt'ta sular ne zaman gelecek? - 6
DAHA FAZLA GÖSTER