İstanbul'un ormanları için "Doğa devriyesi" iş başı yaptı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, ormanların korunması, vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması amacıyla " Doğa Devriyesi" projesi başlattı. Havadan polis helikopteri ve termal drone'lar ormanları denetlerken, yerden ise atlı polisler, yunus polisleri, özel harekat polisleri ile özel eğitimli polis köpekleri de uygulamalara katılacak.

DHA 11.06.2020 - 16:07

İstanbul'un ormanları için "Doğa devriyesi" iş başı yaptı - 1

İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstanbul'da 2019 yılında 4 ayrı ormanlık alanda kasıtlı şekilde çıkarılan yangınlar nedeniyle ve ormanlık alanda gezi, piknik yapan vatandaşların güvenliğini sağlamak için yeni bir proje başlattı. 

İstanbul'un ormanları için "Doğa devriyesi" iş başı yaptı - 2

Ormanların ve vatandaşların  korunması amacıyla başlatılan proje "Doğa devriyesi" adıyla bugün Sultangazi Hacıbektaşı Veli Kent Ormanı'nda çok sayıda polis ekibinin katılımıyla başladı. 

İstanbul'un ormanları için "Doğa devriyesi" iş başı yaptı - 3

İstanbul genelindeki ormanlarda sürecek olan uygulamalarda Motorize Yunus Ekipleri, Çevik Kuvvet Atlı Polis Timleri, Köpek Timleri, Özel Harekat Polisleri ile havadan termal dronelar ve polis helikopteri görev alacak. 

İstanbul'un ormanları için "Doğa devriyesi" iş başı yaptı - 4

Haftanın belirli gün ve saatlerinde uygulanacak olan projede ormanlık alanlarda yunus ekipleri şüpheli şahıslar üzerinde denetim yapacak. Özel Harekat Polisleri atlı ve köpekli timler araçlarla ulaşılamayan noktalarda devriye görevinde bulunacak. 

İstanbul'un ormanları için "Doğa devriyesi" iş başı yaptı - 5

Polis ekipleri tarafından vatandaşlar bilgilendirilip, bilinçlendirilecek. Toplamda 61 polisin katıldığı ve  bugün ilk kez Sultangazi'de başlatılan uygulama İstanbul'da bulunan tüm ormanlık alanlarda belirli aralıklarla sürecek.  

İstanbul'un ormanları için "Doğa devriyesi" iş başı yaptı - 6

2019 yılında meydana gelen 4 ayrı noktadaki kundaklama olaylarında 7 kişi yakalanmıştı

İstanbul'un ormanları için "Doğa devriyesi" iş başı yaptı - 7
İstanbul'un ormanları için "Doğa devriyesi" iş başı yaptı - 8
İstanbul'un ormanları için "Doğa devriyesi" iş başı yaptı - 9

DİĞER GALERİLER

ÖNERİLENLER

DAHA FAZLA GÖSTER