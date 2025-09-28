İstanbul'un orta yerinde akılalmaz olay: Günlerce içerde kaldı, tüneldeki sesleri duyanlar ihbar etti

Beyoğlu'nda akılalmaz bir olay yaşandı. Kasımpaşa-Hasköy Tüneli girişindeki dar alana giren bir kişi duvarın arasına sıkıştı. İddiaya göre günlerce mahsur kalan adamın sesini duyanlar, ihbarda bulundu. Ekipler adamı 6 saat süren operasyonla kurtardı.

İstanbul'un orta yerinde akılalmaz olay: Günlerce içerde kaldı, tüneldeki sesleri duyanlar ihbar etti - 1

Beyoğlu'ndaki Kasımpaşa-Hasköy Tüneli'nde mahsur kalan bir adam 6 saatlik operasyonla kurtarıldı.

Olay, 11 Eylül Perşembe günü saat 08.30 sıralarında tünel girişinde meydana geldi.

TÜRKİYE HABERLERİ

İstanbul'un orta yerinde akılalmaz olay: Günlerce içerde kaldı, tüneldeki sesleri duyanlar ihbar etti - 2

GÜNLERCE MAHSUR KALDI, BAĞIRMAYA BAŞLADI

Edinilen bilgiye göre bir kişi henüz bilinmeyen bir nedenle tünel girişinin yanındaki dar alana girdi.

Buradan ilerleyen kişi ardından 15 metre uzunluğundaki duvarın arkasına geçti.

İstanbul'un orta yerinde akılalmaz olay: Günlerce içerde kaldı, tüneldeki sesleri duyanlar ihbar etti - 3

İddiaya göre içeride günlerce mahsur kaldığı öğrenilen kişi, dışarıya çıkamayınca bağırmaya başladı.

O sırada kaldırımda yürüyen bir vatandaş sesleri duydu.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık, itfaiye ve UMKE ekibi sevk edildi.

İstanbul'un orta yerinde akılalmaz olay: Günlerce içerde kaldı, tüneldeki sesleri duyanlar ihbar etti - 4

SESİN GELDİĞİ YER KIRILDI

Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, ilk olarak sesin geldiği yerdeki duvarın bir bölümünü kırdı.

İçerideki kişinin açılan bölüme gelmemesi üzerine ekipler duvar boyunca takip yaptı.

Kişinin içeri tünel girişindeki dar alandan geçerek girdiği tespit edildi.

İstanbul'un orta yerinde akılalmaz olay: Günlerce içerde kaldı, tüneldeki sesleri duyanlar ihbar etti - 5

İTFAİYE DUVARI DELDİ, POLİS ÇIKARDI

Bunun üzerine Beyoğlu Devriye Ekipler Amirliği polisleri, dar alandan içeri girerek duvarın arkasına geçti.

Mahsur kalan kişiye ulaşan polis ekipleri adamın yarı çıplak, bitkin ve vücudunun çeşitli yerlerinde yara izleri olduğunu gördü.

Ancak içerideki kişi bitkin olması ve alanın dar olması nedeniyle dışarı çıkarılamadı.

İstanbul'un orta yerinde akılalmaz olay: Günlerce içerde kaldı, tüneldeki sesleri duyanlar ihbar etti - 6

Kişinin bulunduğu yerden çıkarılması için itfaiye ekipleri, darbeli matkapla duvarı delmeye başladı.

Yaklaşık 15 santimetre kalınlığındaki duvarı bir süre matkapla delen, ardından da beton kesme aletiyle çalışma yapan itfaiye ekibi, demirleri de keserek balyozla duvarı yıktı.

İstanbul'un orta yerinde akılalmaz olay: Günlerce içerde kaldı, tüneldeki sesleri duyanlar ihbar etti - 7

6 SAAT SÜREN OPERASYONLA KURTARILDI

Açılan bölümden içeri giren Beyoğlu Devriye Ekipler Amirliği polisleri, mahsur kalan kişinin yanına ulaşarak bulunduğu yerden ekiplerin yardımıyla dışarı çıkarıldı.

Önce boyunluk takılan adam, sedyeye alınarak ambulansa konuldu.

İstanbul'un orta yerinde akılalmaz olay: Günlerce içerde kaldı, tüneldeki sesleri duyanlar ihbar etti - 8

Adam hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

DAHA FAZLA GÖSTER