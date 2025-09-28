İstanbul'un orta yerinde akılalmaz olay: Günlerce içerde kaldı, tüneldeki sesleri duyanlar ihbar etti
Beyoğlu'nda akılalmaz bir olay yaşandı. Kasımpaşa-Hasköy Tüneli girişindeki dar alana giren bir kişi duvarın arasına sıkıştı. İddiaya göre günlerce mahsur kalan adamın sesini duyanlar, ihbarda bulundu. Ekipler adamı 6 saat süren operasyonla kurtardı.
Olay, 11 Eylül Perşembe günü saat 08.30 sıralarında tünel girişinde meydana geldi.