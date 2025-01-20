İstanbul’un sabıkalı yokuşu! Aynı yerde dördüncü kaza meydana geldi: “Bu yoldan inişi kapatın”

İstanbul’da öyle noktalar var ki, oralarda düzenli olarak trafik kazaları meydana geliyor. Bazen bir alt geçit, bazen bir viraj... Beşiktaş, Yıldız’daki yokuş da onlardan biri... Bu kez içinde çocukların bulunduğu bir araç o yokuştan kayıp duvara çarptı. Mahalle sakinleri söz konusu yokuşlardan inişlerin engellenmesini istiyor.

İstanbul’un sabıkalı yokuşu! Aynı yerde dördüncü kaza meydana geldi: “Bu yoldan inişi kapatın” - 1

İstanbul’un Beşiktaş ilçesinde yokuştan kayan cip, bodrum kattaki evin pencere korkuluklarına çarptı.

Olay, dün saat 17.30 sıralarında Yıldız Mahallesi’nde meydana geldi.

TÜRKİYE HABERLERİ

İstanbul’un sabıkalı yokuşu! Aynı yerde dördüncü kaza meydana geldi: “Bu yoldan inişi kapatın” - 2

Edinilen bilgiye göre, yokuşta 34 AGA 441 plakalı cipiyle seyir halinde olan sürücü iddiaya göre freni tutmayınca hakimiyetini kaybetti.

Cip, önce binanın bodrum katındaki evin önünde bulunan taş saksıya ardından da pencere korkuluklarına çarptı.
İstanbul’un sabıkalı yokuşu! Aynı yerde dördüncü kaza meydana geldi: “Bu yoldan inişi kapatın” - 3

Kazada araçtaki kadın sürücünün boynu incinirken, arka koltukta bulunan üç çocuk şans eseri yaralanmadı.

İstanbul’un sabıkalı yokuşu! Aynı yerde dördüncü kaza meydana geldi: “Bu yoldan inişi kapatın” - 4

BEŞİKTAŞ’IN SABIKALI YOKUŞU

Bu tür kazaların bu yolda sık sık yaşandığını belirten bir mahalle sakini, “Ben olayı fark etmedim, o anda evde değildim. Geldiğim de yukarıdan gelen arabanın hızla girdiğini söylediler. Bu 4'üncü kez oldu. Ne yapacağımızı bilmiyoruz, meşhur oldum nerdeyse. Her sene bu olaylar oluyor. Yapılması gereken geçici önlemler değil. Bu yolda inişin kapatılıp sadece çıkışın verilmesi gerekiyor.” dedi.

İstanbul’un sabıkalı yokuşu! Aynı yerde dördüncü kaza meydana geldi: “Bu yoldan inişi kapatın” - 5

Mahalle sakini şöyle devam etti:

“Başka çaremiz yok. Çünkü buraya giren araç, eşya ya da yük taşıyan bir kamyon da olabilirdi. O girdiği zaman apartmanın içine girer. Bir insana çarpsa zaten perişandık, öldürürdü insanı. Önlem alınması için herkesten rica ediyorum. Ne yapacağımızı bilmiyoruz. İnsanlar ölmeden bu iş çözülür inşallah.”

İstanbul’un sabıkalı yokuşu! Aynı yerde dördüncü kaza meydana geldi: “Bu yoldan inişi kapatın” - 6
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