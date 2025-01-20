İstanbul’un sabıkalı yokuşu! Aynı yerde dördüncü kaza meydana geldi: “Bu yoldan inişi kapatın”

BEŞİKTAŞ’IN SABIKALI YOKUŞU

Bu tür kazaların bu yolda sık sık yaşandığını belirten bir mahalle sakini, “Ben olayı fark etmedim, o anda evde değildim. Geldiğim de yukarıdan gelen arabanın hızla girdiğini söylediler. Bu 4'üncü kez oldu. Ne yapacağımızı bilmiyoruz, meşhur oldum nerdeyse. Her sene bu olaylar oluyor. Yapılması gereken geçici önlemler değil. Bu yolda inişin kapatılıp sadece çıkışın verilmesi gerekiyor.” dedi.