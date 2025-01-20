İstanbul’un sabıkalı yokuşu! Aynı yerde dördüncü kaza meydana geldi: “Bu yoldan inişi kapatın”
İstanbul’da öyle noktalar var ki, oralarda düzenli olarak trafik kazaları meydana geliyor. Bazen bir alt geçit, bazen bir viraj... Beşiktaş, Yıldız’daki yokuş da onlardan biri... Bu kez içinde çocukların bulunduğu bir araç o yokuştan kayıp duvara çarptı. Mahalle sakinleri söz konusu yokuşlardan inişlerin engellenmesini istiyor.
İstanbul’un Beşiktaş ilçesinde yokuştan kayan cip, bodrum kattaki evin pencere korkuluklarına çarptı.Olay, dün saat 17.30 sıralarında Yıldız Mahallesi’nde meydana geldi.