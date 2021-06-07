İstanbul'un sahilleri müsilajla doldu: 95 yıldır böyle bir şey görmedim

Türkiye'nin müsilaj (deniz salyası) ile mücadelesi sürüyor. Marmara Denizi'nde etkisi oldukça artan salya; Fenerbahçe, Moda ile Kurbağlıdere'den de görüntülendi. Doğma büyüme Kadıköylü olduğunu ifade eden bir vatandaş, ''21 senedir buradayım, böyle bir şey görmedim. Buranın sahibi Hasan Reis 95 yaşında. O da böyle bir şey görmemiş'' dedi.

DHA 07.06.2021 - 17:15 | Son Güncelleme : 07.06.2021 - 17:29

İstanbul'un sahilleri müsilajla doldu: 95 yıldır böyle bir şey görmedim - 1
Marmara Denizi kıyılarını kaplayan müsilaj (deniz salyası) İstanbul'da da son günlerde yoğunluğunu artıyor.
İstanbul'un sahilleri müsilajla doldu: 95 yıldır böyle bir şey görmedim - 2
İstanbul'un sahilleri müsilajla doldu: 95 yıldır böyle bir şey görmedim - 3
Müsilajın oluşturduğu endişe verici görüntüler Kadıköy Fenerbahçe, Moda Sahilleri ile Kurbağlıdere'den de yansıdı.
İstanbul'un sahilleri müsilajla doldu: 95 yıldır böyle bir şey görmedim - 4
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından temizlik çalışmaları yürütülüyor.
İstanbul'un sahilleri müsilajla doldu: 95 yıldır böyle bir şey görmedim - 5
Toplanan deniz salyalarının atık toplama tesislerine götürüldüğü öğrenildi.
İstanbul'un sahilleri müsilajla doldu: 95 yıldır böyle bir şey görmedim - 6

"BÖYLE BİR ŞEYİ İLK DEFA GÖRÜYORUM"

Doğma büyüme Kadıköylü olduğunu söyleyen Kazım Çelikkan daha önce böyle bir manzarayla karşılaşmadığını söyledi.

İstanbul'un sahilleri müsilajla doldu: 95 yıldır böyle bir şey görmedim - 7
Çelikhan, "Şaşırdık böyle bir şeyi ilk defa görüyorum. Bence sahillerin beton olması etkiliyor. Sahil olsa deniz kendini temizleyecek. 1 aydır bu şekilde" diye konuştu.
İstanbul'un sahilleri müsilajla doldu: 95 yıldır böyle bir şey görmedim - 8

"NORMALDE DENİZE GİRERİM BU SEFER AYAĞIMI BİLE SOKMADIM"

Kayıkhane işleten Atakan Eren de, "Böyle bir şey görmedim, 21 senedir buradayım. Buranın sahibi Hasan Reis 95 yaşında. O da böyle bir şey görmemiş. 20 gündür bu şekilde arada gidiyor, tekrar geliyor. Adam orada çalışıyor. Denizin dibinde demir var, bulamıyor. Bulmaya çalışıyor, kazıyor. Siyah bir şey çıkıyor. Normalde denize girerim. Bu sefer ayağımı bile sokmadım. Arkadaş şortla girer, tulumla giriyor. Korkuyor. Ne olduğunu bilmiyoruz. Belki de cilt kanseri olacak" dedi.
İstanbul'un sahilleri müsilajla doldu: 95 yıldır böyle bir şey görmedim - 9
5 SORUDA MARMARA DENİZİ'NDE DENİZ SALYASI (HABERE GİT)
İstanbul'un sahilleri müsilajla doldu: 95 yıldır böyle bir şey görmedim - 10

DENİZ SALYASI NEDİR?

Müsilaj, biyolojik ve kimyasal birçok koşulun bir araya gelmesiyle oluşan, fitoplankton olarak adlandırılan bitkisel canlıların aşırı çoğalması, deniz sıcaklığının yükselmesi ve buna bağlı olarak bakteriyel aktivitelerin artmasıyla oluşan sümüksü, yapışkan bir yapı.

Müsilajın oluşabilmesi için mevsim sıcaklıkları, akıntı, tuz seviyesi, kirlilik vb. birçok farklı etken var.

MARMARA'DA DENİZE GİRİLİR Mİ? (HABERE GİT)

İstanbul'un sahilleri müsilajla doldu: 95 yıldır böyle bir şey görmedim - 11

MÜSİLAJ NEDEN OLUŞUR? Müsilaj oluşumunun üç ana sebebi var:

-Bunlardan ilki Marmara Deniz'inde bir süredir sıcaklığın normalde olması gerekenden 2-3 derece yüksek olması.

-İkincisi azot-fosfor gibi organizmaları besleyen maddelere ihtiyaç var. Bunlarda denize verilen atıklardan yoğun şekilde sağlanıyor. Marmara'da büyük bir azot-fosfor yükü var.

-Üçüncüsü ise iklim değişikliğine de bağlık olarak denizde yaşanan durgunluk.

İstanbul'un sahilleri müsilajla doldu: 95 yıldır böyle bir şey görmedim - 12
İstanbul'un sahilleri müsilajla doldu: 95 yıldır böyle bir şey görmedim - 13
İstanbul'un sahilleri müsilajla doldu: 95 yıldır böyle bir şey görmedim - 14
İstanbul'un sahilleri müsilajla doldu: 95 yıldır böyle bir şey görmedim - 15
İstanbul'un sahilleri müsilajla doldu: 95 yıldır böyle bir şey görmedim - 16
İstanbul'un sahilleri müsilajla doldu: 95 yıldır böyle bir şey görmedim - 17
İstanbul'un sahilleri müsilajla doldu: 95 yıldır böyle bir şey görmedim - 18
İstanbul'un sahilleri müsilajla doldu: 95 yıldır böyle bir şey görmedim - 19
İstanbul'un sahilleri müsilajla doldu: 95 yıldır böyle bir şey görmedim - 20
İstanbul'un sahilleri müsilajla doldu: 95 yıldır böyle bir şey görmedim - 21
İstanbul'un sahilleri müsilajla doldu: 95 yıldır böyle bir şey görmedim - 22
İstanbul'un sahilleri müsilajla doldu: 95 yıldır böyle bir şey görmedim - 23
İstanbul'un sahilleri müsilajla doldu: 95 yıldır böyle bir şey görmedim - 24
İstanbul'un sahilleri müsilajla doldu: 95 yıldır böyle bir şey görmedim - 25
İstanbul'un sahilleri müsilajla doldu: 95 yıldır böyle bir şey görmedim - 26
İstanbul'un sahilleri müsilajla doldu: 95 yıldır böyle bir şey görmedim - 27
İstanbul'un sahilleri müsilajla doldu: 95 yıldır böyle bir şey görmedim - 28
İstanbul'un sahilleri müsilajla doldu: 95 yıldır böyle bir şey görmedim - 29
İstanbul'un sahilleri müsilajla doldu: 95 yıldır böyle bir şey görmedim - 30
İstanbul'un sahilleri müsilajla doldu: 95 yıldır böyle bir şey görmedim - 31
İstanbul'un sahilleri müsilajla doldu: 95 yıldır böyle bir şey görmedim - 32
İstanbul'un sahilleri müsilajla doldu: 95 yıldır böyle bir şey görmedim - 33

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