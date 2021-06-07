İstanbul'un sahilleri müsilajla doldu: 95 yıldır böyle bir şey görmedim

DHA 07.06.2021 - 17:15 | Son Güncelleme : 07.06.2021 - 17:29
Doğma büyüme Kadıköylü olduğunu söyleyen Kazım Çelikkan daha önce böyle bir manzarayla karşılaşmadığını söyledi.
Müsilaj, biyolojik ve kimyasal birçok koşulun bir araya gelmesiyle oluşan, fitoplankton olarak adlandırılan bitkisel canlıların aşırı çoğalması, deniz sıcaklığının yükselmesi ve buna bağlı olarak bakteriyel aktivitelerin artmasıyla oluşan sümüksü, yapışkan bir yapı.
Müsilajın oluşabilmesi için mevsim sıcaklıkları, akıntı, tuz seviyesi, kirlilik vb. birçok farklı etken var.
-Bunlardan ilki Marmara Deniz'inde bir süredir sıcaklığın normalde olması gerekenden 2-3 derece yüksek olması.
-İkincisi azot-fosfor gibi organizmaları besleyen maddelere ihtiyaç var. Bunlarda denize verilen atıklardan yoğun şekilde sağlanıyor. Marmara'da büyük bir azot-fosfor yükü var.
-Üçüncüsü ise iklim değişikliğine de bağlık olarak denizde yaşanan durgunluk.