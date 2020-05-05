İstanbul’un simge yerlerinde corona virüs değişimi

Hafta sonu kalabalık nedeniyle adım atacak yer bulunamayan Taksim ve İstiklal Caddesi'nin virüs salgını öncesi ve sonrasındaki büyük değişimi havadan görüntülendi.

Şehirler arası seyahat kısıtlaması nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Otogarı boş kaldı. Bu süre içerisinde otogar tadilatı ise yapılmaya devam ediliyor.