İstanbul'un stres ve kalabalığından kaçtı: Köyüne döndü, bu işe başladı
İstanbul' un stresi ve kalabalığından sıkılıp, işini de bırakarak memleketi Tunceli'ye dönen Umut Aydın (30), Keban Baraj Gölü'nde dünyanın en kaliteli tatlı su ıstakozları arasında gösterilen kereviti avlıyor. Aydın, "Köyünüze yerleşin, üretim yapın, daha mutlu ve huzurlu olacaksınız" dedi.
Çemişgezek ilçesinde 1965 yılında yapımına başlanan ve 1975 yılında tamamlanarak su tutan Keban Barajı'nın bir kısmını su altında bıraktığı Kıraçlar köyünden işsizlikten dolayı 15 yıl önce İstanbul'a göç eden Umut Aydın, özel sektörde çalıştıktan sonra şehrin stres ve kalabalığından sıkılarak haziran ayında memleketine döndü.