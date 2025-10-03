İstanbul'un stres ve kalabalığından kaçtı: Köyüne döndü, bu işe başladı

Üstünü alıyoruz altını da tekrardan göle bırakıyoruz. Kerevitleri tüccara veriyoruz. Tüccarlar yolu ile fabrikaya gidiyor. Orda da işlenip, iç piyasaya ve yurt dışına gönderiliyor. İyi ki köyüme geldim ve bu işe girdim. Bunun için çok mutluyum. Avladığımız kerevitlerin de küçücük bir köyden yurt dışına ihraç edilmesinden dolayı çok gururluyum. Arkadaşlarıma, yaşıtlarıma tavsiyem; büyük şehirlerde eziyet çekip yok olmayın. Köyünüze yerleşin, üretim yapın, daha mutlu ve huzurlu olacaksınız" dedi.