İstanbul'un su kaynakları kuruyor: Doluluk oranı yüzde 5'in altına düştü

İstanbul'un Trakya'dan su ihtiyacını önemli oranda karşılayan Kazandere ve Pabuçdere ile Istrancalar barajlarındaki doluluk oranları, her geçen gün azalıyor.
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (İSKİ) internet sitesindeki verilere göre, Kırklareli'nin Vize ilçesi sınırlarında bulunan, Trakya'dan İstanbul'un su ihtiyacını karşılayan Kazandere, Pabuçdere ile Istrancalar'da geçen yıl Eylül ayında yüzde 50 olan doluluk oranları, büyük oranda geriledi.
Kazandere'nin doluluk oranı yüzde 4,74'e, Pabuçdere'nin yüzde 4,77'ye, Istrancalar'ın ise yüzde 37,07'ye düştü. Pubuçdere ve Kazandere barajları, kuruma noktasına geldi.
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Biyosistem Mühendisliği Arazi ve Su Kaynakları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Halim Orta son verilere bakıldığında Trakya başta olmak üzere Türkiye'de çok ciddi kuraklık olduğunu söyledi.
Prof. Dr. Orta, hem meteorolojik kuraklık hem de tarımsal kuraklık olduğunu ve an itibarıyla Trakya'da da bu sıkıntı devam ettiğini dile getirdi.
"Barajlardaki ve göletlerdeki su seviyeleri azaldıkça su kullanıcıları mevcut olan kuyularını, yer altı sularını kullanıyor. Dolayısıyla buradan kullanım günden güne artıyor" ifadelerini kullanan Prof. Dr. Orta, seviyenin her geçen gün düşmeye devam ettiğini dile getirdi.
Barajların bulunduğu Aksicim köyünde yaşayan Hüseyin Duran (34), barajın yapılmasından bugüne 2 veya 3 kez böyle ciddi kuraklık gördüğünü söyledi.
İstanbul'un su ihtiyacını karşılayan barajların genel doluluk oranı ise yüzde 31,56 oldu.
Barajların doluluk oranları şöyle:
Ömerli: 35,43
Darlık: 28,39
Elmalı: 29,8
Terkos: 37,73
Alibey: 17,61
Büyükçekmece: 34,48
Sazlıdere: 37,1
Istrancalar: 37,07
Kazandere: 4,74
Pabuçdere: 4,77