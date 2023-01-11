İstanbul'un su kaynakları kuruyor: Doluluk oranı yüzde 5'in altına düştü

Her geçen gün etkisini artıran kuraklıkla birlikte birçok barajın su seviyesi düştü, bazılarıysa kuruma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. İstanbul'un Trakya'dan su ihtiyacını önemli olanda karşılayan Kazandere ve Pabuçdere barajlarındaki düşüş ise endişe verici düzeyde. Her iki barajın da doluluk oranı yüzde 5'in altında düştü.

İstanbul'un su kaynakları kuruyor: Doluluk oranı yüzde 5'in altına düştü - 1

İstanbul'un Trakya'dan su ihtiyacını önemli oranda karşılayan Kazandere ve Pabuçdere ile Istrancalar barajlarındaki doluluk oranları, her geçen gün azalıyor.

İstanbul'un su kaynakları kuruyor: Doluluk oranı yüzde 5'in altına düştü - 2

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (İSKİ) internet sitesindeki verilere göre, Kırklareli'nin Vize ilçesi sınırlarında bulunan, Trakya'dan İstanbul'un su ihtiyacını karşılayan Kazandere, Pabuçdere ile Istrancalar'da geçen yıl Eylül ayında yüzde 50 olan doluluk oranları, büyük oranda geriledi.

İstanbul'un su kaynakları kuruyor: Doluluk oranı yüzde 5'in altına düştü - 3

Kazandere'nin doluluk oranı yüzde 4,74'e, Pabuçdere'nin yüzde 4,77'ye, Istrancalar'ın ise yüzde 37,07'ye düştü. Pubuçdere ve Kazandere barajları, kuruma noktasına geldi.

İstanbul'un su kaynakları kuruyor: Doluluk oranı yüzde 5'in altına düştü - 4

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Biyosistem Mühendisliği Arazi ve Su Kaynakları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Halim Orta son verilere bakıldığında Trakya başta olmak üzere Türkiye'de çok ciddi kuraklık olduğunu söyledi.

İstanbul'un su kaynakları kuruyor: Doluluk oranı yüzde 5'in altına düştü - 5

Prof. Dr. Orta, hem meteorolojik kuraklık hem de tarımsal kuraklık olduğunu ve an itibarıyla Trakya'da da bu sıkıntı devam ettiğini dile getirdi.

İstanbul'un su kaynakları kuruyor: Doluluk oranı yüzde 5'in altına düştü - 6

SEVİYE DÜŞÜYOR

"Barajlardaki ve göletlerdeki su seviyeleri azaldıkça su kullanıcıları mevcut olan kuyularını, yer altı sularını kullanıyor. Dolayısıyla buradan kullanım günden güne artıyor" ifadelerini kullanan Prof. Dr. Orta, seviyenin her geçen gün düşmeye devam ettiğini dile getirdi.

İstanbul'un su kaynakları kuruyor: Doluluk oranı yüzde 5'in altına düştü - 7

"ŞU ANKİ KONUMUMUZ ÇOK ACI"

Barajların bulunduğu Aksicim köyünde yaşayan Hüseyin Duran (34), barajın yapılmasından bugüne 2 veya 3 kez böyle ciddi kuraklık gördüğünü söyledi.

İstanbul'un su kaynakları kuruyor: Doluluk oranı yüzde 5'in altına düştü - 8

İstanbul'un su ihtiyacını karşılayan barajların genel doluluk oranı ise yüzde 31,56 oldu.

İstanbul'un su kaynakları kuruyor: Doluluk oranı yüzde 5'in altına düştü - 9

İŞTE DOLULUK ORANLARI

Barajların doluluk oranları şöyle:
Ömerli: 35,43
Darlık: 28,39
Elmalı: 29,8
Terkos: 37,73

İstanbul'un su kaynakları kuruyor: Doluluk oranı yüzde 5'in altına düştü - 10

Alibey: 17,61
Büyükçekmece: 34,48
Sazlıdere: 37,1
Istrancalar: 37,07
Kazandere: 4,74
Pabuçdere: 4,77

İstanbul'un su kaynakları kuruyor: Doluluk oranı yüzde 5'in altına düştü - 11
İstanbul'un su kaynakları kuruyor: Doluluk oranı yüzde 5'in altına düştü - 12
İstanbul'un su kaynakları kuruyor: Doluluk oranı yüzde 5'in altına düştü - 13

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