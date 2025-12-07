İstanbul'un suyu azalıyor. Barajların doluluk oranları güncellendi (7 Aralık İSKİ baraj doluluk oranları)

İSKİ'nin 7 Aralık 2025 Pazar günü açıkladığı verilere göre, İstanbul'a su sağlayan ana barajlardaki doluluk oranı kritik bir seviyede seyrediyor. Geçtiğimiz yıl aralık ayı sonlarında yüzde 40 civarında olan baraj doluluk oranları bu yıl azalan yağışların ardından kritik seviyelere geriledi. Peki, İstanbul'da barajların doluluk oranları ne kadar?