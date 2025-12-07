İstanbul'un suyu azalıyor. Barajların doluluk oranları güncellendi (7 Aralık İSKİ baraj doluluk oranları)
07.12.2025 10:55
NTV - Haber Merkezi
İstanbul'un su kaynaklarının geleceği açısından hayati önem taşıyan barajların doluluk oranları, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İSKİ) tarafından bugün itibarıyla güncellendi. Kış aylarına girilmesiyle beklenen yağışların henüz yeterli seviyeye ulaşmaması nedeniyle, vatandaşların merakla takip ettiği su seviyelerinde son durum belli oldu. İşte 7 Aralık İSKİ güncel baraj doluluk oranları.
İSKİ'nin 7 Aralık 2025 Pazar günü açıkladığı verilere göre, İstanbul'a su sağlayan ana barajlardaki doluluk oranı kritik bir seviyede seyrediyor. Geçtiğimiz yıl aralık ayı sonlarında yüzde 40 civarında olan baraj doluluk oranları bu yıl azalan yağışların ardından kritik seviyelere geriledi. Peki, İstanbul'da barajların doluluk oranları ne kadar?
7 ARALIK GÜNCEL BARAJ DOLULUK ORANLARI
İSKİ tarafından baraj doluluk oranları güncellendi. İstanbul'da geçen yıl bugünün tarihi olan 7 Aralık 2024'te yüzde 28,5 seviyelerinde olan baraj doluluk oranları, bu yıl azalan yağışların ardından kritik seviyelerde seyrediyor.
İSKİ verilerine göre, İstanbul'da genel baraj doluluk oranı bugün itibarıyla yüzde 17,12 seviyesine geriledi.
İLÇE İLÇE BARAJ DOLULUK ORANLARI
İstanbul'un su ihtiyacını sağlayan barajların güncel doluluk oranları şu şekilde:
Ömerli barajı 13,11
Darlık barajı 27,65
Elmalı barajı 50,68
Terkos barajı 19,23
Alibey barajı 10,1
Büyükçekmece barajı 18,46
Sazlıdere barajı 16,87
Istrancalar 30,84
Kazandere 2,3
Pabuçdere 2,41