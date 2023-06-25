İstanbul'un taksi sorunu hız kesmiyor: Yerliye 100 TL, yabancıya 100 dolar

"YERLİYE 100 LİRA YABANCIYA 100 DOLAR"

İsmini söylemek istemeyen bir kadın müşteri, Beşiktaş'ta 20 dakikadır taksi beklediğini, taksicilerin bir kısmının, "Uygulamadan çağrıldık." diyerek kendilerini almadıklarını, diğerlerinin de Nişantaşı'na çıkmak istemediklerini söylediklerini aktardı.

Aksaray'da 30 dakika boyunca taksi beklediğini belirten Serkan Hasanoğlu da kısa mesafeye gitmek istemeyen taksicilerin değişim saati ya da farklı güzergah gibi gerekçeler öne sürdüklerini anlattı.

Taksi bekleyen Efe Tonyalı da taksicilerin turist tercih ettiklerini vurgulayarak, "Mesela ben Güngören'e 100 TL'ye gidiyorum ama yabancı olduğu zaman o 100 TL'yi, 100 dolara çıkartabiliyorlar." dedi.