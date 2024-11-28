İstanbul'un taksileri değişiyor! Yeni tasarım için anket başlatıldı... İşte 5 farklı tasarım
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yeni taksi tasarımları için anket başlattı. 2 bin 500 taksinin tasarımı, İstanbulluların verdikleri oylarla seçilecek. 5 farklı taksi tasarımının yer aldığı ankette sarı-beyaz renkler ise dikkat çekici. Peki İstanbul taksi tasarımı için nasıl oy verilir? Yeni taksiler nasıl hangi renk olacak? İşte yeni taksi tasarımları ve diğer ayrıntılar...
İstanbul'a farklı taksiler geliyor...