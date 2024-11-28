İstanbul'un taksileri değişiyor! Yeni tasarım için anket başlatıldı... İşte 5 farklı tasarım

Ödemeler kredi kartları ve İstanbulkart ile yapılacak. Araçlar yine sarı renkte olsa da yeni taksiler "T" plaka taşıyacak, taksimetre bulunduracak.

Uygulamada taksi esnafından komisyon alınacak, yolculardan ise herhangi bir komisyon bedeli alınmayacak.



Ücretlendirme dijital ve kayıtlı olacak böylece İBB tarafından denetlenebilecek.