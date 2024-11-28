İstanbul'un taksileri değişiyor! Yeni tasarım için anket başlatıldı... İşte 5 farklı tasarım

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yeni taksi tasarımları için anket başlattı. 2 bin 500 taksinin tasarımı, İstanbulluların verdikleri oylarla seçilecek. 5 farklı taksi tasarımının yer aldığı ankette sarı-beyaz renkler ise dikkat çekici. Peki İstanbul taksi tasarımı için nasıl oy verilir? Yeni taksiler nasıl hangi renk olacak? İşte yeni taksi tasarımları ve diğer ayrıntılar...

İstanbul'un taksileri değişiyor! Yeni tasarım için anket başlatıldı... İşte 5 farklı tasarım - 1

İstanbul'a farklı taksiler geliyor...

TÜRKİYE HABERLERİ

İstanbul'un taksileri değişiyor! Yeni tasarım için anket başlatıldı... İşte 5 farklı tasarım - 2

Megakentte faaliyete geçmesi beklenen 2 bin 500 uygulama tabanlı ticari taksiler için tasarım çalışmalarında son aşamaya gelindi.

İstanbul'un taksileri değişiyor! Yeni tasarım için anket başlatıldı... İşte 5 farklı tasarım - 3

"İstanbullu taksisini seçiyor" duyurusuyla başlatılan anket için 5 farklı tasarım gerçekleştirildi.

İşte 5 farklı taksi giydirmesi...

İstanbul'un taksileri değişiyor! Yeni tasarım için anket başlatıldı... İşte 5 farklı tasarım - 4

Uygulama tabanlı ticari taksilerin tasarımlarında tepe lambası görünüyor.

İstanbul'un taksileri değişiyor! Yeni tasarım için anket başlatıldı... İşte 5 farklı tasarım - 5

Tasarımlarda dikkat çeken renkler ise sarı ve beyaz...

İstanbul'un taksileri değişiyor! Yeni tasarım için anket başlatıldı... İşte 5 farklı tasarım - 6

Taksilerin tasarımları İBB'nin açtığı anket neticesinde ortaya çıkan sonuca göre belirlenecek.

İstanbul'un taksileri değişiyor! Yeni tasarım için anket başlatıldı... İşte 5 farklı tasarım - 7

Taksi tasarımı için İstanbul Senin uygulaması üzerinden oy kullanılabiliyor.

İstanbul'un taksileri değişiyor! Yeni tasarım için anket başlatıldı... İşte 5 farklı tasarım - 8

*Uygulama tabanlı taksi nedir?

Uygulama kapsamında taksiler yalnızca İBB lisanslı dijital taksi çağırma uygulamaları ve bu sisteme entegre taksi durakları üzerinden yolcu alabilecek.

Bu yüzden ankete açılan 5 farklı modelde tepe lambası bulunmuyor.

İstanbul'un taksileri değişiyor! Yeni tasarım için anket başlatıldı... İşte 5 farklı tasarım - 9

Ödemeler kredi kartları ve İstanbulkart ile yapılacak. Araçlar yine sarı renkte olsa da yeni taksiler "T" plaka taşıyacak, taksimetre bulunduracak.

Uygulamada taksi esnafından komisyon alınacak, yolculardan ise herhangi bir komisyon bedeli alınmayacak.

Ücretlendirme dijital ve kayıtlı olacak böylece İBB tarafından denetlenebilecek.

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