İstanbul'un tarihe tanıklık eden en yaşlı ağacı

Haberler - DHA 21.11.2021 - 12:46
İstanbul'un özellikle ormanlık alanlarında birçok anıt ağaç bulunuyor.
Zamana karşı direnen İstanbul'un en yaşlı ağaçları görüntüleriyle de göz dolduruyor.
Bu ağaçlardan bazıları Sarıyer Bahçeköy'de bulunan İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Orman Fakültesi Araştırma ve Uygulama Ormanı'nda uzman kişiler tarafından korunuyor.
Uygulama Ormanı'nda bulunan en yaşlı ağaçsa bin 300 yıllık Doğu Çınarı. Bizans döneminden Cumhuriyet dönemine kadar birçok tarihi zamana tanıklık eden bu ağacın boyu 12, çapıysa 4 buçuk metre.
Görünümüyle oldukça dikkat çeken bu ağacın gövdesinin içi, çürümeler nedeniyle boşalmış durumda.
İstanbul'un en yaşlı ağaçlarından bir diğeri de 600 yıllık Ahtapot çınarı. Fiziksel özellikleriyle ön plana çıkan ve devasa bir yapıya sahip olan Ahtapot çınarı, ismini etrafa açılmış dev dallarından alıyor.
Ahtapot çınarı ağacının İstanbul'un en yaşlı anıt ağacı olduğunu belirten İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Orman Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Süleyman Çoban, "Yaklaşık bin 300 yaşında, çapı 4 buçuk, boyu 12 metre. Birçok tarihi olayın canlı tanıklarından biri. O yüzden çok değerli. Geçmişten günümüze birçok bilgiyi bünyesinde barındırıyor" dedi.
Anıt ağaçların bakımlarının önemli olduğunu vurgulayan Doç. Dr. Çoban, "Ağacın korunması ve gelecek kuşaklara aktarılabilmesi için üzerindeki hastalıklı kısımlar temizlendi ve ilaçlandı. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Orman Fakültesi bünyesinde ağacın korunmasıyla ilgili proje geliştirildi" diye konuştu.
İnsanların anıt ağaçların çevresinde çok fazla dolaşmaması gerektiğine dikkat çeken Doç. Dr. Çoban, "Ağacı besleyen kökler zamanla havalanamayacağı için ağacı besleyen kökler zarar görecek. O yüzden yoğun insan ziyareti şu an mümkün değil" şeklinde konuştu.