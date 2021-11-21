İstanbul'un tarihe tanıklık eden en yaşlı ağacı

"BU AĞAÇ YAKLAŞIK BİN 300 YAŞINDA"

Ahtapot çınarı ağacının İstanbul'un en yaşlı anıt ağacı olduğunu belirten İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Orman Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Süleyman Çoban, "Yaklaşık bin 300 yaşında, çapı 4 buçuk, boyu 12 metre. Birçok tarihi olayın canlı tanıklarından biri. O yüzden çok değerli. Geçmişten günümüze birçok bilgiyi bünyesinde barındırıyor" dedi.