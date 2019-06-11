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İstanbul'un tarihi simgeleri Milli Takım'a destek için Kırmızı-Beyaza büründü

DHA, Anadolu Ajansı

UEFA EURO 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu dördüncü maçında İzlanda ile karşılaşan A Milli Futbol Takımı için İstanbul'un tarihi simgeleri kırmızı beyaza büründü.

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    İstanbul Büyükşehir Belediyesi, aralarında Galata Kulesi ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün de olduğu İstanbul'un tarihi simgelerini kırmızı-beyaz ışıklandırdı.
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    Köprüler kırmızı-beyaz renklere bürünürken, Galata Kulesi'ne ise Türk Bayrağı yansıtıldı.
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