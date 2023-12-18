İstanbul'un trafik çilesi | Ruh ve beden sağlığını bozuyor

TRAFİĞİN RUH SAĞLIĞINA ETKİSİ

MÜ Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yanartaş ise insanların trafikte öfke patlamasına ve şiddete varan davranışlarının çok boyutlu bir bakış açısıyla ele alınması gerektiğini dile getirdi.

İnsanların bazen iş ya da aile ile ilgili yaşadığı bireysel stres ve sorunlarının bu durumda etkili olabileceğini aktaran Yanartaş, "Bazen de trafikte beklemediğimiz koşullarla karşılaşıyoruz. Mesela bir yere yetişmek istiyoruz ama istediğimiz zaman diliminde ulaşamayabiliriz. İş ya da başka bir ortamda, beklentimizin karşılanmadığı durumlar da insanlarda böyle bir stres kaynağı yaratabilir. " diye konuştu.