İstanbul'un trafik çilesi | Ruh ve beden sağlığını bozuyor

"ŞİDDETE ŞİDDETLE KARŞILIK VERİLMEDİĞİNDE BU KARŞIDAKİNİ DE ETKİLEYEBİLİYOR"
Düzenli uykunun önemine işaret eden Yanartaş, alkol, uyuşturucu gibi maddelerden uzak durulması gerektiğini kaydetti.
İnsanlarda gerginlik yaratan bir etkenin de gelecek kaygısı olduğunu belirten Yanartaş, kaygı tetiklendiğinde dengede kalmanın önemli olduğunu, depresyon, anksiyete atakları, ruhsal bozukluk gibi durumlarda destek alınmasının önemli olduğunu ifade etti.
Trafikte şiddete dönüşebilecek olumsuz bir durumla karşılaşılması durumunda yapılması gerekenlere de değinen Yanartaş, şunları kaydetti:
"Çok hızlı tepki veriyorsa insan onu biraz yavaşlatabilmek lazım. Karşı taraf da sizin gibi öfkeliyse kendi kendine telkinde bulunmak, geri adım atmak, özür dilemek, kendisinin de hata yaptığına açık olmak ve bunu da fark etmek çok önemli. Trafikte başkası da biz de hata yapabiliriz. Birisi gerginliğini oraya yansıtıyor da olabilir. Bunları fark edersek olayın bizatihi kişiselleşmesini de engellemiş oluruz. Tanımadığımız bir insanın oradaki tavır ve tutumu şahsımıza yapılmış değil aslında. Burada özellikle şahsileştirmemek, diğer faktörlerle ilişkili olduğunu düşünüp hareket etmek bizi rahatlatır. Şiddete şiddetle karşılık verilmediğinde bu karşıdakini de etkileyecektir. Her iki tarafta da bir etki olursa bu alevlenir ve ateşin şiddetini artırır."