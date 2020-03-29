İstanbul'un tüm giriş ve çıkışlarında denetim

İstanbul 'da yeni tip corona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında denetim gerçekleştirilirken seyahat izin belgesi olmayan yolcuların giriş veya çıkışına izin verilmedi.

Polis ekipleri, durdurduğu şehirler arası otobüslerdeki yolcuların "Seyahat İzin Belgesini" kontrol etti. İzin belgesi bulunmayan yolcuların kentte girişine ve kentten çıkışına izin verilmedi.

Tuzla'daki kontrol noktasında durdurulan bir minibüsün içerisinde de taşınması gereken sayının çok üzerinde yolcu olduğu belirlendi.





